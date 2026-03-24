Bolojan: România ar putea participa la misiuni de deminare în Strâmtoarea Ormuz, după ce se ajunge la un armistiţiu

Data publicării:
Ilie Bolojan.  Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan spune că România ar putea participa la misiuni de deminare în vederea deblocării Strâmtorii Ormuz, dar numai după ce se va ajunge la un armistiţiu în Orientul Mijlociu.

„Acordul de principiu al României este să participăm la misiuni care ţin de posibilităţile noastre pe zona de deminare, de exemplu, pe zona de supraveghere. Dar asta după ce zona de conflict nu mai este într-o zonă agresivă, ci după ce se ajunge la o formă de armistiţiu, în aşa fel încât să se poată face într-adevăr aceste operaţiuni de deminare. Acolo unde România a fost solicitată în toţi aceşti ani (...) dacă a fost nevoie de o prezenţă în Bosnia, în anumite teatre, după ce s-au terminat conflictele, pentru a asigura o liniştire a situaţiei, am participat. Şi dacă România a avut o imagine consolidată este şi pentru că armata noastră, acolo unde a fost, a dat dovadă că este o armată profesionistă şi şi-a făcut datoria", a precizat premierul, pentru Euronews, relatează Agerpres.

Bolojan este de acord cu dislocarea temporară în România a unor echipamente americane, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

„Avem acest război din Golf şi Statele Unite, de umbrela cărora România şi NATO au beneficiat în toţi aceşti ani, ne-au solicitat un sprijin. Pe de o parte a fost cel legat de folosirea bazelor militare şi, atunci când partenerul a cărui protecţie ţi-a asigurat siguranţa în aceşti ani - alături de protecţia NATO şi a celorlalte ţări din NATO - îţi cere un sprijin, cred că trebuie să-l dai. Şi cred că România a făcut bine ce a făcut când ne-am pus bazele militare la dispoziţie pentru avioanele de aprovizionare", a spus el.

În opinia premierului, anul 2026 nu va fi unul „foarte uşor" pentru Europa, în contextul războaielor din Ucraina şi din Iran.

„Vom avea aceste efecte, dar este un an în care, în afară de contextul global, unele lucruri ţin şi de noi. Şi noi trebuie să facem ceea ce ţine de Guvernul României şi de fiecare dintre noi, acolo unde suntem. Şi eu cred că există premise bune, ca dacă păstrăm disciplina financiară, dacă punem în practică proiectele europene, dacă facem reformele pe care ni le-am stabilit - nu ne-a forţat nimeni să le facem - şi dacă creăm condiţii pentru economie care să pună în valoare ceea ce e mai bun din România şi să fim mai competitivi, putem să creăm condiţii mai bune pentru români în anii următori", a precizat Bolojan.

