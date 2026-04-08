Bolojan: România are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă. Orice alte ipoteze nu sunt cele mai bune soluții

Cea mai bună situație pentru România, în această perioadă, este să aibă un guvern care se bazează pe o majoritate parlamentară stabilă, a spus miercuri premierul Ilie Bolojan, într-o conferință de presă. El a fost întrebat dacă demisionează, în cazul în care PSD decide să iasă de la guvernare după 20 aprilie.

„Sunt premierul României, am o responsabilitate în această calitate și fac ceea ce ține de mine pentru a onora această responsabilitate în serviciul țării noastre. Cea mai bună situație pentru România, în această perioadă, este să aibă un guvern care se bazează pe o majoritate parlamentară stabilă”, a fost răspunsul premierului.

„Orice alte ipoteze de lucru pot fi discutate, dar nu sunt cele mai bune soluții pentru România”, a adăugat el.

Acceeași întrebare i-a fost adresată și ministrului PSD al Energiei, Bogdan Ivan, prezent la conferința de presă.

„În momentul de față nu am ajuns ministru în Guvernul României pe persoană fizică, ci am ajuns să fim susținuți de o echipă din care facem parte și de votul românilor. Prin urmare, dacă cei 5.000 de colegi vor decide o anumită direcție a partidului, așa cum am ajuns aici, voi decide în consecință împreună cu colegii mei, că nu fac notă discordantă față de echipă”, a răspuns el.

PSD urmează să decidă în 20 aprilie dacă rămâne la guvernare sau iese din coaliție.

