Bolojan: România nu îşi mai poate permite ca în opoziţie să fie partide care, în afară de a contesta, nu au demonstrat niciodată nimic

Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, atrage atenţia că, dacă partidele care s-au definit ”de sistem” vor continua să asigure ”o pseudo-stabilitate” şi în numele acesteia vor rămâne la guvernare, acest fapt nu va duce decât la consolidarea votului ”împotrivă”. ”România, ca ţară, nu îşi mai poate permite ca în opoziţie să fie partide care, în afară de a contesta, nu au demonstrat niciodată nimic”, spune Bolojan, subliniind că PNL nu este ”o clonă” a USR şi nici nu mai trebuie să accepte să fie ”brelocul” PSD.

”Dacă din nou toate partidele stau în guvernare şi doar asigură o pseudo-stabilitate, votul împotrivă se va consolida. România, ca ţară, nu îşi mai poate permite ca în opoziţie să fie partide care, în afară de a contesta, nu au demonstrat niciodată nimic. Eu am încredere acum, după zece luni de guvernare, că poţi schimba din guvernare foarte multe lucruri în aşa fel încât să limitezi efectele nocive ale guvernărilor care au lăsat de dorit, să stabileşti reguli care sunt valabile pentru toţi şi să pui în valoare comunităţile noastre”, a explicat Bolojan, vineri, la dezbaterea aniversară ”PNL 151 de ani - Modernizare cu rădăcini”, citat de News.ro.

Bolojan a precizat că oricât ar fi un guvern de bun şi oricât de stabilă ar fi o majoritate, ţara nu se va schimba doar de la Bucureşti, ci din comunităţile locale.

Premierul a subliniat nevoia ca PNL să fie ”mai clar din punct de vedere doctrinar”.

Liderul PNL a vorbit şi despre relaţia partidului cu alte formaţiuni politice.

”Dacă înţelegem că PNL nu va fi niciodată a o clonă a USR şi nici USR nu trebuie să fie o clonă a PNL, dar nici nu mai trebuie să acceptăm să fim brelocul PSD, ca să fie lucrurile cât se poate de clare, sub masca conservatorismului, atunci sunt convins că acest patid poate să obţină maxim posibil în condiţiile date, în 2028, să convingă mai mulţi cetăţeni că merită să voteze cu noi”, a argumentat liderul PNL.

Editor : A.P.

