Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanți ai Moody's: România traversează o criză bugetară, ce poate fi depăşită prin măsuri coerente

Data actualizării: Data publicării:
blojan moody
Foto: Gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegaţie a agenţiei de rating Moody’s, în cadrul vizitelor periodice pe care aceasta le efectuează în România. Bolojan a arătat că România traversează o criză bugetară ce poate fi depăşită printr-un set coerent de pachete de măsuri şi a precizat că vor urma şi alte măsuri de reformă, menite să asigure o mai bună finanţare şi eşalonare a investiţiilor, dar şi corectarea unor inechităţi.

Potrivit unui comunicat al Executivului, în cadrul discuţiilor au fost abordate măsurile adoptate de Guvern pentru echilibrarea situaţiei bugetare, precum şi aspecte privind stabilitatea politică.

„Premierul a arătat că România traversează o criză bugetară ce poate fi depăşită printr-un set coerent de pachete de măsuri. Acestea vizează reducerea cheltuielilor statului, creşterea veniturilor bugetare, precum şi prioritizarea investiţiilor publice. În acest sens, şeful Guvernului a precizat că vor urma şi alte măsuri de reformă, menite să asigure o mai bună finanţare şi eşalonare a investiţiilor, dar şi corectarea unor inechităţi existente”, arată comunicatul citat de News.ro.

Întrevederea a prilejuit şi o discuţie privind poziţionarea României în actualul context regional, relaţia cu Uniunea Europeană, nivelul cheltuielilor militare şi alte provocări externe, mai arată Guvernul.

La discuţii, din partea română, au mai luat parte şeful Cancelariei Prim-ministrului, Mihai Jurca, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi Ştefan Nanu, şeful Trezoreriei Statului Român.

Guvernul României va continua să urmărească menţinerea stabilităţii economice şi consolidarea credibilităţii ţării în faţa partenerilor şi investitorilor internaţionali, transmite Executivul.

