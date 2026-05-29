Premierul interimar Ilie Bolojan a criticat vineri, lipsa unei legislații complete în privința apărării antidrone și a lansat săgeți către unii politicieni, după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe din Galați.

„Vă rog să vă gândiți ce înseamnă, în tot acest context, acțiuni iresponsabile pe care le-am avut în lumea politică, care țin de contestarea legislației care țin de atacarea dronelor pe timp de pace în spațiul aerian. A trecut cu mari întârzieri datorită contestațiilor. Vă rog să va ganditi la contestațiile de la CCR în aceste zile legate de legislația SAFE. Cu toate astea, în toată această perioadă am facut tot ce a trebuit pentru a dota Armata României cu tehnică militară care să-i permită să asigure siguranța cetățenilor noștri”, a spus Ilie Bolojan, prezent în Republica Moldova.

Premierul interimar a anunțat vineri că România va semna în aceste zile toate contractele din programul european SAFE pentru dotarea Armatei Române, investițiile totale urmând să ajungă la aproximativ 10 miliarde de euro până în 2030.

Partidele AUR, POT și SOS România au votat împotriva proiectului de lege care permite armatei să doboare dronele ce pătrund în spațiul aerian al țării, cât și legea privind desfăşurarea pe timp de pace a misiunilor militare în țară.

