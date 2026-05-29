Premierul interimar Ilie Bolojan a criticat vineri, lipsa unei legislații complete în privința apărării antidrone și a lansat săgeți către unii politicieni, după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe din Galați.
„Vă rog să vă gândiți ce înseamnă, în tot acest context, acțiuni iresponsabile pe care le-am avut în lumea politică, care țin de contestarea legislației care țin de atacarea dronelor pe timp de pace în spațiul aerian. A trecut cu mari întârzieri datorită contestațiilor. Vă rog să va ganditi la contestațiile de la CCR în aceste zile legate de legislația SAFE. Cu toate astea, în toată această perioadă am facut tot ce a trebuit pentru a dota Armata României cu tehnică militară care să-i permită să asigure siguranța cetățenilor noștri”, a spus Ilie Bolojan, prezent în Republica Moldova.