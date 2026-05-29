Live TV

Video Ilie Bolojan: Să vă gândiți ce înseamnă acțiuni iresponsabile în politică care țin de contestarea legislației privind atacarea dronelor

Data actualizării: Data publicării:
GALATI - EXPLOZIE DRONA - 29 MAI 2026
Foto: Inquam Photos / George Calin

Premierul interimar Ilie Bolojan a criticat vineri, lipsa unei legislații complete în privința apărării antidrone și a lansat săgeți către unii politicieni, după ce o dronă a lovit un bloc de locuințe din Galați.

„Vă rog să vă gândiți ce înseamnă, în tot acest context, acțiuni iresponsabile pe care le-am avut în lumea politică, care țin de contestarea legislației care țin de atacarea dronelor pe timp de pace în spațiul aerian. A trecut cu mari întârzieri datorită contestațiilor. Vă rog să va ganditi la contestațiile de la CCR în aceste zile legate de legislația SAFE. Cu toate astea, în toată această perioadă am facut tot ce a trebuit pentru a dota Armata României cu tehnică militară care să-i permită să asigure siguranța cetățenilor noștri”, a spus Ilie Bolojan, prezent în Republica Moldova.

Premierul interimar a anunțat vineri că România va semna în aceste zile toate contractele din programul european SAFE pentru dotarea Armatei Române, investițiile totale urmând să ajungă la aproximativ 10 miliarde de euro până în 2030.

Citește și: CCR discută pe 10 iunie sesizarea trimisă de Grindeanu despre un posibil conflict juridic între Guvern și Parlament privind SAFE 

Partidele AUR, POT și SOS România au votat împotriva proiectului de lege care permite armatei să doboare dronele ce pătrund în spațiul aerian al țării, cât și legea privind desfăşurarea pe timp de pace a misiunilor militare în țară. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
2
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
drapel nato langa ale aliatilor
3
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
profimedia-1019040261
4
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
om cu umbrela in ploaie
5
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Digi Sport
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
azomures
Bolojan: Romgaz a preluat Azomureş. Salvează producţia de îngrăşăminte pentru agricultura din România şi va asigura preţuri stabile
radu miruta nato
Miruță, despre activarea Articolului 4 al NATO: Am decis în CSAT să cerem echipamente anti-dronă până la livrarea celor contractate
vladimir putin (1)
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e pregătită să facă o anchetă
FED VENIRE BLOC NICUSOR DAN 290526 R7_188901
Radu Miruță: România va semna opt proiecte pentru unele dintre cele mai moderne sisteme anti-dronă din lume
FED VENIRE BLOC NICUSOR DAN 290526 R7_186556
Nicușor Dan, la Galați: O dronă lovită deasupra Ucrainei și-a modificat traiectoria. Președintele, huiduit de cetățeni: „Demisia!”
Recomandările redacţiei
blocul din galati lovit de drona
Drona prăbuşită la Galaţi era rusească, confirmă NATO
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Întâlnire în Situation Room „pentru o decizie finală”. Condițiile lui...
oana toiu face declaratii
Ambasadorul Rusiei, la MAE. Oana Țoiu: Condamnăm gesturile nesăbuite...
hartă Ucraina
Victorii-fantomă: Generalii ruși prezintă Kremlinului o imagine...
Ultimele știri
Putin anunță că Rusia este pregătită să reia negocierile cu Ucraina, în timp ce Kievul lovește infrastructura energetică rusă
DSU va cumpăra prin SAFE două aeronave C-27J Spartan pentru misiuni de urgenţă
Confruntare economică tot mai probabilă: planul Ursulei Von der Leyen pentru China stârnește diviziuni în UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3. Decizia Comisiei de Disciplină...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
George Puşcaş, out din lot la Dinamo – FCSB! Oficialii au încercat să-l aducă de urgenţă pe Alex Pop de la...
Adevărul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
La 74 de ani, se trezește la 4 dimineața și merge la serviciu: povestea pensionarei care a uimit un manager...
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”