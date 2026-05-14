Un document transmis de Administrația Prezidențială către Cancelaria prim-ministrului arată cum au decurs discuțiile din ședința CSAT din 30 aprilie 2025, condusă de Ilie Bolojan în calitate de președinte interimar al României, privind coordonarea programului european SAFE, destinat consolidării industriei de apărare. Potrivit informării, în timpul dezbaterilor au fost analizate atât varianta menținerii atribuțiilor la Ministerul Apărării, susținută în forma inițială a memorandumului, cât și coordonarea la nivelul Cancelariei premierului, variantă susținută de Marcel Ciolacu.

Administrația Prezidențială a transmis Cancelariei prim-ministrului clarificări privind desemnarea structurii responsabile de coordonarea Planului de răspuns european, Readiness 2030, în perspectiva Summitului NATO de la Haga, din 24-26 iunie 2025.

Documentul, semnat de Marius Lazurca, consilier prezidențial și șef al Departamentului Securității Naționale, arată că tema a fost discutată în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 30 aprilie 2025, condusă de Ilie Bolojan, la acel moment președinte interimar al României.

Ilie Bolojan a cerut ca MApN să coordoneze procesul

Potrivit documentului, președintele interimar Ilie Bolojan a propus modificarea unui memorandum al Ministerului Apărării Naționale, astfel încât instituția să coordoneze procesul de accesare a instrumentului european SAFE.

„Și să transmită proiectele pentru care se dorește accesarea instrumentului de finanțare SAFE, precum și a documentației de susținere, la termenele prevăzute”, se arată în document.

În același document se menționează că, în urma discuțiilor din CSAT, prin decizia luată, Guvernului i-a revenit atribuția de desemnare a instituțiilor responsabile.

„În urma discuțiilor avute în cadrul ședinței, membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării au decis (...) ca Guvernul României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, să transmită și să negocieze cu Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanței Permanente a României la Uniunea Europeană, proiectele pentru care se dorește accesarea instrumentului de finanțare SAFE (Security Action for Europe), precum și documentația de susținere, la termenele prevăzute”, potrivit documentului.

Ciolacu a cerut coordonarea la nivelul Cancelariei premierului

Documentul precizează că, în timpul dezbaterilor, Marcel Ciolacu, premier la acel moment, a cerut ca atribuțiile de coordonare să fie exercitate la nivelul Cancelariei prim-ministrului.

„La solicitarea domnului Ilie-Gavril Bolojan, Președintele interimar al României, domnul Marcel-Ion Ciolacu, Prim-ministrul României a subliniat necesitatea exercitării coordonării la nivelul Cancelariei Prim-ministrului, prin șeful Cancelariei sau un consilier de stat care va avea aceste atribuții, datorită specificului nou al acestui tip de program”, se arată în document.

Totodată, Administrația Prezidențială precizează că Bolojan a menționat că ședințele de coordonare au fost transferate la Guvern, dar a subliniat că punctul analizat reprezenta răspunderea Guvernului și nu a MApN.

„În ceea ce privește modalitatea de desemnare a Cancelariei Prim-ministrului, precizăm faptul că, în cadrul dezbaterii acestei tematici, domnul Ilie-Gavril Bolojan, Președintele interimar al României a menționat că ședințele de coordonare s-au ținut la Administrația Prezidențială și că acestea trebuie transferate la Guvern, subliniind că punctul nr. 6 din documentul analizat reprezintă răspunderea Guvernului și nu doar a Ministerului Apărării Naționale. În acest sens, a solicitat punctul de vedere al domnului Marcel-Ion Ciolacu, Prim-ministrul României, la acel moment, cu privire la menținerea formulei inițiale privind mandatul acordat Ministerului Apărării Naționale sau o coordonare la nivelul Guvernului”, se mai arată în document.

Cum a motivat CSAT formula finală pentru coordonarea programului SAFE

Potrivit documentului, după discuții, Ilie Bolojan a propus reformularea articolului 6 din proiectul de hotărâre CSAT, iar soluția adoptată a fost menținerea atribuțiilor tehnice și operaționale ale instituțiilor competente.

„În sensul ca Guvernul României, prin Cancelaria Prim-ministrului, să transmită și să negocieze cu Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanței Permanente a României la Uniunea Europeană”, se arată în document.

Administrația Prezidențială precizează că „soluția adoptată de către membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării a urmărit asigurarea unei coordonări instituționale unitare la nivel guvernamental, cu menținerea atribuțiilor tehnice și operaționale ale instituțiilor competente”.

Ulterior, rolul Cancelariei prim-ministrului a fost formalizat inclusiv prin acte normative.

„Conform deciziei membrilor Consiliului Suprem de Apărare a Țării (...) privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului «Acțiunea pentru securitatea Europei» (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de act normativ fiind avizat de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării”, se arată în document.

