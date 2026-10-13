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Bolojan și președinta CCR, chemați pentru a șasea oară la audieri în Senat. Când ar trebui să se prezinte

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simina tanasescu ilie bolojan colaj
Colaj cu președinta CCR Simina Tănăsescu și liderul PNL Ilie Bolojan / Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Ancheta privind zborul privat spre Mykonos Senatul vrea să oblige persoanele citate să se prezinte la audieri

Comisia pentru constituționalitate a Senatului a decis, marți, să îi invite pe 20 octombrie la audieri, pentru a șasea oară, pe președinta CCR, Simina Tănăsescu, și pe premierul interimar, Ilie Bolojan, în cadrul anchetei desfășurate după întâlnirea dintre cei doi, care a avut loc pe 14 august, la Parlament.

Termenul de încheiere a anchetei a fost prelungit luni de plenul Senatului până pe 8 noiembrie, scrie Agerpres. Președinta comisiei, Nadia Cerva, a motivat prelungirea prin faptul că nu au fost primite răspunsurile la solicitările adresate Curții Constituționale și că unii dintre cei invitați nu s-au prezentat încă la audieri, deși au fost invitați de cinci ori până acum.

Astfel, comisia îi reinvită la audieri, pentru săptămâna viitoare, pe premierul interimar, Ilie Bolojan, și pe președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, precum și pe secretarul general al CCR, Alexandru Borcan.

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Ancheta privind zborul privat spre Mykonos

Comisia pentru constituționalitate derulează și o anchetă parlamentară care vizează împrejurările în care judecătorul CCR Cristian Deliorga a călătorit, pe 8 iulie, spre Mykonos, cu un zbor privat, împreună cu mai mulți politicieni.

Nici Cristian Deliorga nu s-a prezentat marți la audieri, iar președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a lipsit, deși fusese invitat să dea explicații privind organizarea deplasării.

Comisia îi va reinvita și pe aceștia la audieri, tot săptămâna viitoare.

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Senatul vrea să oblige persoanele citate să se prezinte la audieri

Pe 24 august, plenul Senatului a aprobat desfășurarea unei anchete parlamentare de către Comisia pentru constituționalitate cu privire la întâlnirea din 14 august dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Pe 8 septembrie, plenul Senatului a extins obiectul anchetei și asupra zborului cu un avion privat spre Mykonos efectuat de judecătorul CCR Cristian Deliorga.

Senatorul AUR Corneliu Negru, secretar al Comisiei pentru constituționalitate, a precizat că a depus la Biroul permanent un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului. Prin acesta, propune instituirea obligației persoanelor citate în cadrul unei anchete desfășurate de o comisie parlamentară de a se prezenta la audieri.

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„În cazul refuzului nemotivat de a se prezenta în fața comisiei, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorității sau instituției unde își desfășoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării prevederilor regulamentelor de organizare și funcționare a instituției respective, sau poate propune sesizarea organelor de urmărire penală pentru infracțiunea prevăzută de art. 267 din Codul penal”, se arată în proiectul senatorului AUR.

Editor : Ana Petrescu

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