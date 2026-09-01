Bolojan: „Sper să avem un guvern stabil în scurt timp. Dacă deraiem, costurile sociale vor fi mult mai mari”

Premierul interimar Ilie Bolojan şi-a exprimat speranţa ca România să aibă un guvern stabil într-un timp cât mai scurt, subliniind că viitorul Executiv trebuie să continue eforturile pentru reducerea deficitului bugetar. El a avertizat că, în caz contrar, există riscul ca eforturile făcute în acest an să fie anulate.

„Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înţelege că dacă deraiem, anul acesta de la eforturi va fi anulat şi riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an. Şi sper să existe politici predictibile şi curajoase care să vă creeze portanţa pentru a reprezenta şi mai bine ţara noastră”, a declarat Ilie Bolojan marți, în discursul rostit cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, potrivit Agerpres.

Premierul interimar a recunoscut că ultimul an nu a fost unul „foarte comod”, indicând printre dificultăţi „neîncrederea” apărută între membrii coaliţiei de guvernare, precum şi faptul că Administraţia Prezidenţială se află la început de mandat.

„A fost un an, din punctul acesta de vedere, nu foarte comod. Pentru a vă da nişte repere, am avut şi avem o administraţie prezidenţială care este la început de mandat, am avut o coaliţie de patru partide plus grupul minorităţilor, cu istorii foarte complicate, în care dihoniile şi neîncrederea au apărut la câteva luni. Şi dacă mesajele sunt divergente, dacă poziţionările într-o speţă sau alta, care pot fi curajoase, inclusiv în politică externă, nu au suport în coaliţie şi în convergenţă, e foarte greu să te apuci să faci politici mari”, a declarat Bolojan.

„Consider că acest guvern a făcut ceea ce trebuie”

Bolojan a afirmat că, în acest an „dificil”, Guvernul s-a confruntat cu „probleme majore”, atât pe plan intern, cât şi extern, între acestea numărându-se războiul din Ucraina şi cel din Golf, incidentele cu drone, crizele energetice şi seceta.

„Am avut şi încă avem probleme grave legate de deficite, de dezechilibre, a căror corectare nu se poate face de pe o zi pe alta şi este, în mod evident, dureroasă. Dar cu bune, cu rele, consider că acest guvern a făcut ceea ce trebuie în această perioadă şi, prin măsurile pe care le-am adoptat, am evitat o downgradare a României, am dus scăderea de deficit pe o direcţie care pare constantă, dar care îşi va epuiza scăderea la finalul acestui an. Măsurile care au fost luate nu mai pot să asigure scăderea deficitelor începând de anul viitor”, a spus el.

„Am avut un risc de downgradare”

Premierul interimar a adăugat că viitorul Guvern va trebui să continue măsurile de reducere a deficitului, în condiţiile în care România şi-a asumat diminuarea acestuia de la 6% la 5%.

„Am avut un risc de downgradare în această vară, care nu ne-ar fi priit, dar instabilitatea politică, lipsa de predictibilitate vizavi de ce se va întâmpla în România sunt factori agravanţi. Iar crearea de aşteptări care nu pot fi acoperite e unul dintre cele mai periculoase lucruri, pentru că, în afară de faptul că ne păcălim cetăţenii, generăm o consolidare a sentimentului de neîncredere în autorităţi, a resentimentelor, care ştiţi în ce direcţie ne duce”, a precizat Bolojan.

Bolojan le-a mulţumit diplomaţilor şi întregii echipe de la Ministerul de Externe pentru colaborarea din ultimul an.

„Ancorele pe care noi le avem, le ştiţi: NATO, Uniunea Europeană, parteneriatul cu Statele Unite - cred că astea nu sunt de discutat. Şi celelalte aspecte care ţin de relaţia cu marea diasporă românească, în special din ţările Uniunii Europene, unde sunt concentraţi cei mai mulţi, şi pe componenta de reprezentare diplomatică în sensul economic, cred că trebuie avute în vedere, în afară de orice s-ar întâmpla în plan intern”, a mai spus premierul interimar.

Editor : B.P.