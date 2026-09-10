Bolojan spune că e nevoie cât mai repede de un guvern cu puteri depline: „Fără rectificare bugetară riști să nu poți plăti salarii”

Premierul interimar Ilie Bolojan face apel la instalarea cât mai rapidă a unui guvern cu puteri depline care să facă rectificarea bugetară prin care să aloce bani pentru spitale, unde fondurile sunt pe terminate. El a adăugat că, în caz contrar, riscul de a fi retrogradați de agențiile de rating este foarte mare.

„Sunt momente decisive pentru România, pentru că această durată de provizorat s-a prelungit prea mult. În această perioadă este foarte important ca să facem rectificarea de buget. La Sănătate, de exemplu, nu s-au previzionat corect cheltuielile, nu știu, pe unitățile de primire urgență sau pe ambulanță. Este nevoie de rectificări în așa fel încât cheltuielile acestor entități să fie acoperite.

Și asta fac guvernele României practic în fiecare an, în toamnă: în final de august, început de septembrie se face o rectificare de buget. Acest Guvern nu poate face această rectificare de buget pentru că nu are această competență”, a spus Bolojan la B1 TV.

„Fără o rectificare, riști să nu poți plăti salarii în anumite zone, riști să nu poți acoperi anumite cheltuieli și, deci, este necesar, din acest punct de vedere al unei administrări normale, să avem un guvern cât mai repede posibil, care să poată să reașeze anumite cheltuieli, să aloce bani acolo unde miniștrii nu au calculat în mod corect sau au apărut în cheltuieli excepționale care nu au fost avute în vedere la începutul anului, în așa fel încât să putem să funcționăm în condiții normale”, a adăugat el.

Bolojan a vorbit și despre posibilitatea retrogradării ratingului de țară.

„Acest Guvern a trecut prin două evaluări în această vară, chiar fiind interimar, ale agențiilor de rating. Or, fără menținerea încrederii în România, în condițiile în care nu am fi reușit acest lucru sau în condițiile în care perioada următoare nu se face ceea ce trebuie, riscul de cădere a încrederii în România este foarte mare. Ori atunci când ajungi într-o situație de downgradare, înseamnă că tot ce s-a făcut până acum se risipește, din păcate, și costurile pentru toți românii vor fi mult mai mari”, a mai spus el.

„Şi atunci este o miză importantă şi sper că domnul preşedinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare în acest sens, în aşa fel încât premierul care este desemnat să poată începe o discuţie cât se poate de serioasă cu partidele. Şi avem responsabilitatea, în situaţia de criză prelungită generată de modul în care s-a comportat PSD, iresponsabil, generând o moţiune de cenzură fără să pună nimic în loc, să găsim o soluţie, pentru că aici nu mai e vorba de Bolojan, de o persoană sau alta, este pur şi simplu vorba de a ne asigura că România este o ţară care are o administraţie funcţională, că ne pregătim pentru un buget serios pentru 2027. Şi nu în ultimul rând, este o problemă legată şi de partea de încredere în direcţia în care se mişcă ţara”, a mai spus Bolojan.

Editor : M.B.