Bolojan spune că PNL nu va susține un premier tehnocrat dacă PSD face parte din Guvern: „Nu mai e cale de întors”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri, într-un interviu pentru Hotnews, că liberalii nu vor susține un premier tehnocrat dacă PSD va fi parte din acel Guvern. El acuză social-democrații că au mințit românii și au fugit de răspundere, subliniind că „acest tip de comportament nu se va schimba de pe o zi pe alta”.

Bolojan susține că e responsabilitatea social-democraților să vină cu o soluție pentru formarea noului Guvern, reiterând că liberalii nu vor mai face nicio coaliție cu ei.

„Sunt două aspecte în care PNL a luat decizii. Primul este că nu vom mai fi într-o coaliţie cu PSD. A doua, că în condiţiile în care PSD va fi într-o guvernare, PNL va fi în opoziţie. Celelalte aspecte legate de posibilităţile de a avea un guvern în perioada următoare sunt de discutat. Vom vedea care sunt discuţiile după această rundă, care sunt propunerile care se vor degaja, cu ce perspectivă va veni preşedintele României şi vom lua decizii în consecinţă.

Avem un Parlament care este fragmentat. Nu este uşor să funcţionezi sub forma unei coaliţii majoritare, dar cele două decizii se bazează pe ceea ce am experimentat în aceste 10 luni de zile. Şi este foarte greu când Partidul Social Democrat, care a generat această criză, şi se vede că de 10 zile nu are nicio soluţie, pentru că ar fi trebuit să aibă măcar decenţa să-şi asume responsabilitatea, dar nu vor să facă acest lucru (...) Am constatat că fugind de răspundere, mințind în continuare și încălcând înțelegerile și neasumându-și nicio măsură nu mai poți să guvernezi cu un partener care a încălcat toate regulile și nu mai e cale de întors”, a declarat Bolojan.

„Dar structura este complicată și trebuie găsită o formulă pentru un Guvern funcțional, dar cei care au declanșat criza trebuie să se găsească o formulă”, adaugă șeful Executivului.

Întrebat dacă PNL acceptă să facă parte dintr-un Guvern condus de un premier tehnocrat, Bolojan a răspuns:

„În condiţiile în care se va face o propunere de Guvern tehnocrat, vom analiza care este această propunere, ce vrea să facă acest Guvern. Dar, v-am spus, indiferent dacă ai un Guvern tehnocrat şi Partidul Social Democrat este în interiorul lui, nu poţi să funcţionezi. Pentru că, gândiţi-vă, dacă un premier cu o experienţă politică, care a răbdat timp de opt luni tot ce nu se putea răbda, doar pentru ca ţara asta să meargă înainte, doar pentru a corecta lucrurile pe care tot partidele care au fost în guvernare 2022, 2023, 2024 le-au generat, şi nu s-a putut, gândiţi-vă că, indiferent cine va fi premierul României, n-o să fie o poziţie comodă”.

El a fost întrebat dacă vorbeşte despre PSD sau despre PSD condus de Sorin Grindeanu.

„Partidul Social Democrat este astăzi condus de Sorin Grindeanu şi este evident că deciziile pe care le-a luat în această perioadă sunt susţinute de acest grup care conduce partidul. Din nou, nu este căderea mea să mă apuc să fac aprecieri legate de bucătăria unui alt partid. Alţii citesc statutele noastre”, a mai spus Bolojan.

Preşedintele Nicuşor Dan a convocat consultări cu partidele şi formaţiunile parlamentare, pentru ziua de luni, începând cu ora 09:00, în vederea desemnării premierului.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, a anunțat, joi, Administraţia Prezidenţială.

