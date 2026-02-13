Bolojan spune la câte milioane de euro s-a ridicat ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei anul trecut

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, anul trecut, a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO, relatează Agerpres.



„Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susținem Ucraina cu sume foarte mari. Acesta este un fals. Atunci când am alocat sume de sprijin anul trecut, de exemplu, dacă ne aducem aminte, la final de an, am dat comunicat de presă. (...) Cred că a fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul pe România l-a acordat Ucrainei pe acest program de susținere financiară”, a afirmat Bolojan, la postul de radio Europa FM, întrebat despre suma în care s-ar încadra pachetul financiar acordat de România în ajutorarea Ucrainei și cât a contribuit această alocare ca procentaj la deficitul bugetar.



Prim-ministrul a precizat că a fost vorba despre o alocare bugetară la NATO, subliniind importanța pentru siguranța națională a acestui demers.



„La NATO, din aceste sume care au fost adunate de toate țările europene, au fost achiziționate arme pentru a susține Ucraina. (...) Trebuie să discutăm foarte deschis niște lucruri. (...) Cel mai important lucru pentru o țară, inclusiv pentru România, este siguranța națională. Ea nu se vede cât timp lucrurile sunt liniștite. (...) Și, că ne place, că nu ne place, este o realitate că Ucraina, prin ceea ce face, prin rezistența pe care o are în fața agresiunii ruse, apără, practic, acest flanc de est, inclusiv România, de ceea ce se poate întâmpla. (...) Eu cred că România și celelalte țări europene, alături de Statele Unite, au procedat corect în acești ani încercând să-și apere, practic, frontiera și să susțină o țară care a fost agresată, orice s-ar spune”, a precizat Ilie Bolojan.

