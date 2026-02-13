Live TV

Bolojan spune la câte milioane de euro s-a ridicat ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei anul trecut

Data publicării:
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei, anul trecut, a fost în jur de 50 de milioane de euro, printr-o alocare bugetară la NATO, relatează Agerpres.

„Unul din lucrurile vehiculate este că, în timp ce există o dificultate financiară în România, noi susținem Ucraina cu sume foarte mari. Acesta este un fals. Atunci când am alocat sume de sprijin anul trecut, de exemplu, dacă ne aducem aminte, la final de an, am dat comunicat de presă. (...) Cred că a fost în jur de 50 de milioane de euro ajutorul pe România l-a acordat Ucrainei pe acest program de susținere financiară”, a afirmat Bolojan, la postul de radio Europa FM, întrebat despre suma în care s-ar încadra pachetul financiar acordat de România în ajutorarea Ucrainei și cât a contribuit această alocare ca procentaj la deficitul bugetar.

Prim-ministrul a precizat că a fost vorba despre o alocare bugetară la NATO, subliniind importanța pentru siguranța națională a acestui demers.

„La NATO, din aceste sume care au fost adunate de toate țările europene, au fost achiziționate arme pentru a susține Ucraina. (...) Trebuie să discutăm foarte deschis niște lucruri. (...) Cel mai important lucru pentru o țară, inclusiv pentru România, este siguranța națională. Ea nu se vede cât timp lucrurile sunt liniștite. (...) Și, că ne place, că nu ne place, este o realitate că Ucraina, prin ceea ce face, prin rezistența pe care o are în fața agresiunii ruse, apără, practic, acest flanc de est, inclusiv România, de ceea ce se poate întâmpla. (...) Eu cred că România și celelalte țări europene, alături de Statele Unite, au procedat corect în acești ani încercând să-și apere, practic, frontiera și să susțină o țară care a fost agresată, orice s-ar spune”, a precizat Ilie Bolojan. 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
drujba
3
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară
5
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze...
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Digi Sport
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
drapelul chinei
China pretinde că este dispusă să ofere „un nou ajutor umanitar” Ucrainei
Romanian Minister of Defense, Press Conference, Bucharest, Romania - 05 Feb 2026
Radu Miruță, la Conferința de Securitate de la Munchen: „Europa trebuie să producă mai mult în interiorul UE”. Ce a propus România
starlink profi
„Operațiunea de auto-lichidare”. Cum i-au păcălit ucrainenii pe ruși să trimită locația trupelor, cu momeala unei rețele Starlink false
Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Day Three
JO 2026 Zeci de europarlamentari solicită CIO ca ucraineanul cu casca dedicată victimelor războiului să fie reprimit în competiție
Nicolae Ceausescu’s last speech / Video capture, December 21, 1989
Cum i-a răspuns Bolojan lui Băluţă, care l-a comparat cu Ceaușescu
Recomandările redacţiei
raport nicusor dan
Nicușor Dan, prima reacție după anunțul privind intrarea României în...
photo-collage.png (65)
Cum s-a întâmplat cumplita tragedie din București: De ce a murit...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_05_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan, despre o eventuală plecare: „Pentru mine, vă rog să mă...
medici in spital
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în...
Ultimele știri
Două tuneluri de pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești sunt aproape gata. Cum arată și când urmează să fie deschise circulației
SUA ridică restricțiile și lasă cinci mari companii petroliere să reia operațiunile în Venezuela
Sfântul Valentin 2026: Se urează „La mulți ani” pe 14 februarie? Data oficială de prăznuire stabilită în calendarul ortodox
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
De ce a ars femeia din mașina cuprinsă de flăcări în București, iar bărbatul a scăpat. Cum s-a petrecut...
Fanatik.ro
Împăcarea anului în fotbalul românesc. Giovanni Becali a făcut pace în 20 de minute, chiar înainte de...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Povestea bunicuței de 86 de ani de pe lista Poliției Române cu cei mai periculoși infractori. Cum a ajuns...
Adevărul
Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A...
Pro FM
VIDEO Dua Lipa și logodnicul, hărțuiți de paparazzi. Momente tensionate în Paris: "Nu ne mai urmăriți!"
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Ce înseamnă „recesiunea tehnică” și de ce România nu resimte încă o criză ca în 2009-2010. Explicațiile...
Newsweek
Un document ignorat de mulți pensionari ar putea să le permită să iasă mai devreme la pensie. Cum arată?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Cum îl schimbase boala pe James Van Der Beek. Regretatul actor, declarații sfâșietoare cu un an înainte de...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online