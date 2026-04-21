Bolojan: Sunt convins că guvernul va lucra mai ieftin cu mai puţini miniştri

Ilie Bolojan a declarat, marți, că România traversează o perioadă politică dificilă, cu un Parlament fragmentat în care formarea majorităților este complicată, însă va încerca să asigure funcționarea Guvernului împreună cu partidele rămase în coaliție. Premierul a susținut că pot fi obținute rezultate mai bune în absența blocajelor și a frânelor politice și a spus că Executivul va funcționa mai eficient, cu mai puțini miniștri, costuri mai reduse și va livra rezultate superioare.

„Vom vedea în zilele următoare ce se va întâmpla, pentru că e o situaţie complicată, cu un Parlament pulverizat, în care e greu să faci majorităţi, pentru că unii se condiţionează pe alţii, dar ştiu câteva lucruri. România are nevoie de un guvern care să lucreze şi în această situaţie, dacă joi miniştrii PSD se retrag, suntem pregătiţi să înlocuim aceşti miniştri cu titularii care rămân la celelalte ministere, în aşa fel încât să continuăm activitatea guvernamentală pentru câteva priorităţi foarte importante, dintre care cea mai importantă şi cea mai urgentă este finalizarea lucrărilor mari care sunt în curs, din fonduri europene, la autostrăzi, la şcoli, la spitale în România, în fiecare localitate, în parte, pentru că altfel pierdem aceşti bani, dacă nu facem ce trebuie”, a explicat Bolojan, marți seară la Pro TV.

Citește și: Bolojan: Dacă aș ști că vine un guvern care rezolvă toate problemele, aș pleca mâine din funcție

„Fără disciplină bugetară pierdem controlul”

El a menţionat că, dacă nu avem un guvern care menţine o disciplină în costurile bugetare, practic scăpăm lucrurile de sub control şi „ne întoarcem din nou în vara anului trecut şi toate sacrificiile care au fost făcute până acum sunt anulate de acţiunile iresponsabile care au fost făcute”.

Bolojan a mai spus că va căuta să asigure „funcţionarea acestui guvern cu cei care rămân în coaliţie”.

„Rezultate mai bune chiar și fără PSD”

„În aceste zile, în care va rămâne un guvern fără PSD, până se va depune o moţiune de cenzură, voi demonstra că se pot obţine rezultate mult mai bune decât în condiţiile în care ai blocaje, ai frână în guvern, în condiţiile în care miniştrii lucrează să făcă performanţă. Sunt convins că guvernul va lucra mai ieftin cu mai puţini miniştri şi va da rezultate mai bune în perioada următoare, nu pentru a face comparaţii, ci pentru că este o necesitate pentru ţara noastră”, a concluzionat prim-ministrul PNL.

Citește și: Bolojan a început negocierile pentru un Guvern minoritar. Fritz: „Visul PSD-ului de a decide singur soarta țării este o iluzie”

Editor : Ana Petrescu