Bolojan taie orice variantă cu PNL și PSD în același guvern: „Nu vom accepta să repetăm formule care s-au dovedit că nu funcționează”

Premierul interimar Ilie Bolojan exclude din nou varianta de a intra într-un guvern alături de PSD, o „formulă care s-a dovedit că nu funcționează”. El spune că PSD insistă să guverneze alături de PNL doar pentru a avea pe cine da vina când nu-și va respecta promisiunile.

„România are nevoie de un guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia. NU vom accepta să repetăm, însă, formule politice care s-au dovedit că nu funcționează.

Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an. PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina când blochează soluțiile necesare și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice”, a scris Ilie Bolojan într-un mesaj pe Facebook vineri seară.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Premierul invită PSD să intre în „guvernul Niculescu”, fără PNL, pentru a arăta cum „revarsă «cornul abundenței» peste țară și, în același timp, cum evită să arunce în aer bugetul României”.

„PSD, cu sprijinul AUR, a dărâmat guvernul invocând soluții magice și schimbarea direcției. A respins guvernul Mureșan pentru că menținea direcția. Acum ar fi fost de așteptat să lupte pentru a avea ocazia să pună în practică soluțiile invocate, în cadrul guvernului Niculescu. Să arate cum schimbă direcția, cum revarsă «cornul abundenței» peste țară și, în același timp, cum evită să arunce în aer bugetul României.”

Refuzul PSD de a intra în guvern fără PNL este, în opinia lui Bolojan, un semn că PSD vrea să aibă pe cine să dea vina când nu-și va respecta promisiunile.

„Dar refuză fără participarea PNL. De ce au nevoie de PNL? De ce trag de PNL «să le strice» schimbarea de direcție și soluțiile miraculoase? Pentru că asumarea guvernării înseamnă și asumarea răspunderii, așa cum am fost noi dispuși să ne-o asumăm prin guvernul minoritar Mureșan, respins de PSD.

Fără PNL nu ar mai exista un paravan, iar PSD nu ar mai avea pe cine să dea vina atunci când promisiunile care nu pot fi onorate se vor dovedi vorbe goale”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, preşedintele PSD, a declarat vineri că PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării.

Potrivit lui Grindeanu, o discuţie despre viitorul unei ţări nu se poate reduce doar la numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern, ci trebuie să se vorbească și despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii şi de a le duce până la capăt.

Editor : B.P.