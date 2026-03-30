Bolojan: Va fi un an mai greu decât am estimat, cu siguranţă. Situaţia din Iran care complică foarte mult lucrurile

iran profimedia
Foto: Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, la Digi24, că va fi un an mai greu decât au estimat, cu siguranţă, el precizând că situaţia din Iran care complică foarte mult lucrurile iar ocreştere de preţuri înseamnă o uşoară contracţie economică.

„Va fi un an mai greu decât la început de an, decât am estimat, cu siguranţă, pentru că la data respectivă nu aveam situaţia din Iran care complică foarte mult lucrurile, care are efecte în toată lumea, inclusiv pe pieţele europene şi inevitabil o creştere de preţuri înseamnă o uşoară contracţie economică, care pe lângă ceea ce am avut noi în România, indirect ne influenţează”, a spus premierul Ilie Bolojan la Digi24. 

El a precizat că măsurile de corecţie inevitabil duc la o uşoară contracţie economică”.

Despre scăderea producţiei industriale în primele luni, şeful Executivului a explicat că s-a datorat faptului că nu suntem singuri pe pieţe, suntem în nişte pieţe interconectate şi dacă economia europeană merge bine, funcţionează ca o locomotivă pentru noi, care ne tractează, iar dacă economia europeană nu merge foarte bine, are un efect inhibator asupra celei româneşti, pentru că companiile noastre, o bună parte, sunt în diferite lanţuri de producţie care ţin de pieţele europene.

„De asemenea, cu cât avem în România mai multe investiţii, investiţii private, investiţii străine, investiţii româneşti, cu atâta producţia industrială creşte, cu cât exportăm mai mult din nou producţia noastră industrială creşte, dar e foarte greu să scapi de două deficite, din astea de tip gemene, atât deficitele comerciale, noi importând foarte mult, dar şi de deficitele bugetare pe care le avem. Nu există soluţii în care să nu existe niciun fel de cost, pentru a ieşi din astfel de situaţii”, a subliniat premierul.

