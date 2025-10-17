Live TV

Bolojan: Voi propune organizarea alegerilor pentru București la finalul lunii noiembrie sau începutul lui decembrie

Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru funcția de primar al Capitalei pot fi organizate în acest an și a anunțat că va propune, săptămâna viitoare, ca ele să aibă loc fie în ultima duminică din luna noiembrie sau în prima duminică din decembrie. Liderul PNL a adăugat că nu vede o problemă ca fiecare partid să aibă candidat propriu, lucru dorit de către PSD.

„Organizarea alegerilor la Capitală. Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în litera ei n-am respectat. Da, spiritul, legii este - faceți-le cât mai repede. Cred că este în interesul bucureștenilor, pentru că una este să ai un primar stabil care are legitimitatea votului și alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenționat este domnul Bujduveanu și face tot ce ține de el. Și azi a fost prezent la fața locului”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri la Radio România Actualități.

Citește și: Orban afirmă că președintele Dan vrea „cât mai repede” alegeri în București: „Partidele din Coaliție trebuie să ajungă la un acord”

„Deci, personal, cred că putem organiza alegerile la București cât mai repede, la final de noiembrie, început de decembrie. Voi susține, săptămâna viitoare, organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie”, a completat președintele liberalilor.

Citește și: Robert Negoiță: „Tehnic vorbind, alegerile la București nu mai pot fi înainte de Crăciun”. Pe cine preferă primarul drept candidat

El a adăugat că, deși nu este precizat în protocolul inițial al coaliției, nu vede o problemă ca la alegerile pentru București fiecare partid din coaliție să aibă candidat propriu.

Citește și: Explicațiile lui Emanuel Ungureanu despre plângerea penală pentru neorganizarea alegerilor din București. Reacția Guvernului și a USR

„Dar PSD a ridicat în coaliție condiția ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Sigur, chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul inițial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru. Important este să avem alegeri în București”, a concluzionat Bolojan.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova, în București: Trei morți și 13 răniți...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Horațiu Potra
4
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
studenti
5
O studentă din Constanța a câștigat procesul împotriva universității care a obligat-o să...
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Digi Sport
Milionarul român care a vrut să fugă din țară prin metoda "tubului de oxigen"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul...
explozie rahova (1)
Doar 17% din locuințele din România au asigurare în fața dezastrelor...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Premierul Ilie Bolojan, după explozia din Rahova: „Doi răniți vor fi...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_02_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
O gravidă, printre persoanele decedate în explozia din Rahova. Care...
Ultimele știri
Bolojan, despre afirmațiile șefului ANAF: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală”
Riscă Putin să fie arestat dacă merge în Ungaria pentru a discuta cu Trump? Anunțul lui Viktor Orban
Ilie Bolojan își menține poziția privind tăierea posturilor din primării cu 10%: „Orice altă formulă nu aduce efecte”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD): „Cei care spun că nu va crește pot pleca acasă”
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu va crește de anul viitor”
BUCURESTI - AUR - CONFERINTA - 7 IUL 2025
AUR anunță că sesizează CCR împotriva Legii pensiilor private: „Guvernul fură banii românilor din pilonul II și III”
Piranha
Guvern: Experţi europeni sprijină România în pregătirea proiectelor finanţate prin SAFE. Cele două obiective ale programului
guvern
Explicațiile lui Emanuel Ungureanu despre plângerea penală pentru neorganizarea alegerilor din București. Reacția Guvernului și a USR
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul...
Fanatik.ro
Meme Stoica, șocat de reacția lui Mirel Rădoi: “Fiecare e responsabil pentru ce vorbește”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Joacă Musi în Dinamo – Rapid?! Anunţ de ultimă oră din tabăra „câinilor”
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat...
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
A plecat de acasă cu o bancnotă, la 12 ani. Acum, e unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe planetă
Pro FM
Când și-a văzut CRBL ultima dată fiica: "M-a pus la zid, m-a certat, nu e simplu". Alesia locuiește la...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Pensie mai mare cu 1.000 lei la trecerea limită vârstă și restanțe de 11.000 lei. Câți ani a lucrat?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Keith Urban, copleșit de rușine după despărțirea de Nicole Kidman. De ce evită aparițiile publice: „Lucrurile...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu