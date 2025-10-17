Bolojan: Voi propune organizarea alegerilor pentru București la finalul lunii noiembrie sau începutul lui decembrie

Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru funcția de primar al Capitalei pot fi organizate în acest an și a anunțat că va propune, săptămâna viitoare, ca ele să aibă loc fie în ultima duminică din luna noiembrie sau în prima duminică din decembrie. Liderul PNL a adăugat că nu vede o problemă ca fiecare partid să aibă candidat propriu, lucru dorit de către PSD.

„Organizarea alegerilor la Capitală. Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în litera ei n-am respectat. Da, spiritul, legii este - faceți-le cât mai repede. Cred că este în interesul bucureștenilor, pentru că una este să ai un primar stabil care are legitimitatea votului și alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenționat este domnul Bujduveanu și face tot ce ține de el. Și azi a fost prezent la fața locului”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri la Radio România Actualități.

„Deci, personal, cred că putem organiza alegerile la București cât mai repede, la final de noiembrie, început de decembrie. Voi susține, săptămâna viitoare, organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie”, a completat președintele liberalilor.

El a adăugat că, deși nu este precizat în protocolul inițial al coaliției, nu vede o problemă ca la alegerile pentru București fiecare partid din coaliție să aibă candidat propriu.

„Dar PSD a ridicat în coaliție condiția ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Sigur, chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul inițial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru. Important este să avem alegeri în București”, a concluzionat Bolojan.

