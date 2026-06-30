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Bolojan vrea o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru legile din PNRR. Ce spune premierul interimar despre legea salarizării

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Ilie Bolojan.
Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Cinci proiecte de lege, în joc peste 3,5 miliarde de euro Parlamentarii vor putea vota și online Bolojan: Legea salarizării din sectorul public a fost „un cartof fierbinte” Salariile mari ar putea fi înghețate temporar Bolojan: Mai puțini angajați, dar mai bine plătiți

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va discuta cu liderii partidelor parlamentare pentru convocarea unei sesiuni extraordinare în care să fie adoptate cele cinci proiecte de lege necesare implementării PNRR, cu o miză de peste 3,5 miliarde de euro. Printre acestea se află și noua Lege a salarizării unitare, despre care Bolojan a spus că a fost „un cartof fierbinte” evitat în ultimii patru ani și care, dacă va fi adoptată, va permite majorarea salariilor mai mici, în timp ce veniturile deja ridicate din sectorul public nu vor mai crește o perioadă.

Cinci proiecte de lege, în joc peste 3,5 miliarde de euro

Liderul PNL a declarat, marți seară la TVR, că, „având în vedere probleme cu care se confruntă țara, merită un efort din partea parlamentarilor”.

Premierul interimar a precizat că România mai are de adoptat cinci proiecte de lege esențiale pentru accesarea fondurilor din PNRR.

„Mai avem încă cinci proiecte de legi care vor trebui adoptate în perioada următoare și pentru asta am luat legătura astăzi, voi lua și mâine legătura, cu liderii din Parlament, cu președinții de partide, pentru a gândi o formulă de convocare a unei sesiuni parlamentare extraordinare în așa fel încât să putem discuta aceste cinci proiecte de legi, care, cumulat, depășesc aproximativ 3,5 miliarde de euro, o sumă foarte importantă pentru România”, a afirmat Bolojan.

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Parlamentarii vor putea vota și online

Ilie Bolojan a subliniat că regulamentul permite senatorilor și deputaților să participe la vot inclusiv în format online.

„Pe perioada unei sesiuni excepționale, atât senatorii, cât și deputații au posibilitatea votului inclusiv online. Deci, dacă din motivul obiective nu pot veni în București, există această posibilitate și aceste legi care sunt legi de tip reforma, cum este Codul de urbanism, cum este legea salarizării unitare, cum sunt aspectele care reglementează conflictul de interese, cele care reglementează cariera funcționarilor publici”, a adăugat premierul interimar.

Șeful interimar al Executivului a lăsat să se înțeleagă că sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea fi convocată în a doua jumătate a lunii iulie.

Totodată, Bolojan și-a exprimat speranța că proiectele vor beneficia de „o susținere transpolitică așa încât România să nu piardă aceste finanțări”.

Bolojan: Legea salarizării din sectorul public a fost „un cartof fierbinte”

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că Legea salarizării în sectorul public a fost „un cartof fierbinte” pe care miniștrii Muncii l-au evitat în ultimii patru ani.

Potrivit acestuia, salariile din sectorul public însumează în prezent 166 de miliarde de lei anual. În condițiile unei inflații de 7% în acest an, anvelopa salarială ar trebui majorată cu aproximativ 12 miliarde de lei până la finalul anului. Bolojan a subliniat însă că salariile bugetarilor reprezintă deja 8,1% din PIB, iar această pondere nu poate crește.

Premierul a explicat că Executivul are două opțiuni pentru majorarea veniturilor din sectorul public.

„Sunt două variante. Avem posibilitatea să indexăm salariile în sectorul public. Teoretic, nu deranjăm pe nimeni, dar asta înseamnă că România va pierde suma aferentă jalonului din PNRR, de 1 miliard de euro. A doua variantă este să venim cu Legea salarizării, ne luăm banii, numai că nu vor mai crește la toată lumea salariile”, a spus Bolojan.

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Salariile mari ar putea fi înghețate temporar

Ilie Bolojan a precizat că, în cazul adoptării noii legi a salarizării, veniturile deja ridicate din sistemul public nu vor mai fi majorate pentru o perioadă, în timp ce salariile mai mici ar putea crește chiar și cu 15-20%.

Premierul a adăugat că majorarea anvelopei salariale cu 12 miliarde de lei depășește plafonul de 8 miliarde de lei convenit anterior cu partidele parlamentare.

Bolojan a anunțat că Guvernul poartă în continuare negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene privind impactul financiar al noii legi.

„În zilele următoare se va finaliza discuția cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a evalua impactul financiar al legii și putem crește salarii, pensii, putem face investiții atât timp cât ne permite economia noastră. Să nu ne batem joc de banii pe care-i încasăm și astfel va fi o capacitate mai bună în anii următori să creștem și salarii”, a afirmat șeful Guvernului.

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Bolojan: Mai puțini angajați, dar mai bine plătiți

Premierul interimar a spus că și-ar fi dorit ca, înainte de modificarea Legii salarizării, să fie realizat un audit al sectorului public pentru stabilirea numărului optim de angajați.

„Decât să ai în anumite instituții trei oameni care sunt plătiți mediu sau prost, mai bine să ai doi care sunt plătiți bine și care lucrează serios. Atunci aceeași anvelopă raportată la mai puțin angajați va duce la salarii mai mari”, a conchis Bolojan.

Editor : Ana Petrescu

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