Boloş, despre reducerile de cheltuieli în minister: Nu poți să pui în pericol 80 de miliarde de euro pentru o economie nesemnificativă

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Marcel Boloş spune că o reducere de cheltuieli cu personalul din ministerul pe care îl conduce ar asigura doar o economie "nesemnificativă" însă acest lucru ar pune în pericol atragerea de fonduri europene în valoare de 80 de miliarde de euro - sarcina pe care angajații săi o au.

Marcel Boloș spune că structurile din minister sunt cerute de Comisia Europeană iar acestea nu trebuie deranjate.

Guvernul caută soluții pentru a acoperi o gaură de 20 de miliarde de lei, context în care premierul le-a cerut miniștrilor să vină cu propriul program de reducere de cheltuieli.

"Nu cred că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene poate să genereze o economie de cheltuială încât să avem un impact de 20 de miliarde de lei (...) Cert este că avem o rigurozitate în ceea ce privește structurile de funcționare ale ministerului și indiferent dacă Ministerul Finanțelor caută bani, nu cred că cineva își permite să compromită 80 de miliarde de euro care sunt bani pe care, în situația în care structurile tale nu funcționează, se suspendă implementarea respectivelor bugete și banii nu ți-i dau până nu ai structurile funcționale", a declarat Boloș la TVR Info.

"Nu cred că prin măsuri din acestea care să privească o tăiere a cheltuielilor de funcționare a unui minister rezolvăm 20 de miliarde de lei, mai ales acolo unde ai structuri ministeriale în care poți să pui în pericol 80 de miliarde de euro. Eu am spus de fiecare dată, și în ședințele de Guvern, aceste lucruri nu sunt de joacă fiindcă ele sunt urmărite direct de către Comisia Europeană și structuri nefuncționale înseamnă suspendarea banilor și compromiterea investițiilor pe care România le are", a adăugat ministrul.

Marcel Boloș a adăugt că jalonul pe care România trebuie să îl îndeplinească în al doilea trimestru al acestui an prevede oricum că sporurile pe care bugetarii le iau nu vor putea depăși 20% din salariu. În prezent, la Ministerul Proiectelor Europene angajaţii primesc sporuri de 50%.

Ministrul a spus că sunt directori în minister care câștigă mai mult ca el, datorită acestor sporuri.

"Eu nu am purtat grija unor astfel de competiții interne, între ghilimele. Eu m-am uitat întotdeauna după rezultat. Ok, primești salariul corespunzător complexității și responsabilității pe care o ai. (...) Eu am, net, 12.167 de lei şi sunt funcţii de conducere cu salarii mai mari decât al ministrului, dar toţi cei care lucrează cu aceste fonduri europene, toţi sunt în situaţia în care să aibă cei 50% spor de fonduri. (...) Un director general are 3.000 de euro. Poate să ajungă până la 3.000 de euro. (...) Nu este un salariu pe care să-l considerăm distorsionat față de ce există la nivel european", a mai spus Boloş.

Acesta a adăugat că o parte din salariile angajaţilor din minister sunt asigurate de Comisia Europeană, nu de statul român.

