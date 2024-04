Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a declarat vineri seară, la emisiunea „LIVE”, de la Digi24, prezentată de Alexandru Rotaru și Robert Kiss, că România are prea mulți bugetari, însă că sunt sectoare de servicii publice „în care nu te poți juca”. Ministrul a adăugat că legea salarizării unice ar trebui să rezolve și problema de sustenabilitate a cheltuielilor de acest fel.

„Vom merge pe această politică de stabilizare a componentei de cheltuială publică, care e însemnată. Vorbesc de componența de salarii și de politică socială. Este anul în care am avut în buget peste 200 de miliarde de lei alocat pe asistența socială. Toată lumea critică că avem un număr de salariați destul de ridicat, dar sunt sectoare de servicii publice în care nu te poți juca. La nivelul României, dacă privim ca procent al cheltuielilor de personal în total cheltuieli suntem pe locul patru la nivelul UE și aici cred că problema care se pune e ce livrăm cu acest număr de personal bugetar din perspectiva calității serviciilor publice. Tocmai ce avem o lege a salarizării unice la care, prin PNRR, avem angajamentul de a o duce la bun sfârșit și această lege ar trebui să rezolve și problema de sustenabilitate a cheltuielilor de acest fel”, a afirmat Boloș.

Ministrul a spus că e nevoie să vină și experții cu recomandări.

„Soluția pe care o s-o vedem în legea salarizării unice, pentru că se lucrează la această simulare și la impactul bugetar pe care îl are în totalul cheltuielilor publice și vom găsi un răspuns dat de către experți, recomandări pe care le vor face. Noi am avut un început de reformă pe care îl continuăm și acum. E prematur să discutăm de impactul pe care această reorganizare îl are, pentru că legea a intrat în vigoare în noiembrie și Guvernul a fost nevoit să acorde un termen până pe 30 iunie, pentru ca fiecare din ministere și instituțiile publice vizate să-și poată gândi politicile de restructurare”, a mai adăugat el.

Ministrul a mai explicat că „componenta de reformă era gândită pentru serviciile publice pe partea de posturi vacante și pe comasarea instituțiilor în funcție de numărul de personal”.

„Din punctul de vedere al continuării acestei reforme, va trebui să vedem ce soluții se vor prezenta prin această lege și dacă va fi cazul să avem curajul să continuăm reforma necesară pentru serviciile publice ale statului”, a mai spus Marcel Boloș.

Întrebat dacă încurca anul 2024 reformele, ministrul a spus că „nici nu poate fi ușor să spui în an electoral că te apuci să faci reformă într-un anumit sector de activitatea, dar nici ce fel de reformă faci”.

„Și vorbim din perspectiva legii salarizării unice, până nu vezi soluția, ceea ce oferă experții din perspectiva sustenabilității”, a conchis ministrul, la Digi24.

