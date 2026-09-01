Liderul deputaților UDMR și purtătorul de cuvânt al formațiunii, Botond Csoma, a declarat marți, după o ședință la Parlament, că Uniunea nu a luat încă o decizie privind susținerea viitorului guvern și că va analiza majoritatea care se va contura după desemnarea unui candidat pentru funcția de premier. Csoma a precizat însă că UDMR nu dorește să ajungă „în aceeași barcă cu AUR” și nu a exclus un vot pentru un Executiv condus de Sorin Grindeanu.

Întrebat despre posibilitatea unei noi desemnări a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, Botond Csoma a amintit criticile formulate anterior de UDMR la adresa acestuia și a spus că ar fi dificil de explicat o eventuală susținere a sa acum.

„Am avut anumite critici atunci la adresa domnului Tomac. N-aș dori să le reiterez acum, dar, dat fiind faptul că domnul Tomac și-a depus mandatul atunci, nici nu a ajuns la un vot de învestitură în Parlament, mi s-ar părea o situație destul de ciudată să ajungem din nou la desemnarea domnului Tomac. Ar fi greu de explicat de ce l-am susține acum, după ce am declarat și atunci că nu îl susținem”, a declarat Csoma.

UDMR nu vrea „în aceeași barcă cu AUR”

Csoma a explicat că pentru UDMR va conta componența majorității parlamentare care ar urma să susțină viitorul Executiv. „Ar trebui să vedem ce majoritate s-ar contura în acest sens. E o problemă esențială pentru noi că nu dorim să ajungem în aceeași barcă cu AUR și acest element a fost o problemă și atunci când a fost nominalizarea lui Veștea pentru funcția de premier”, a declarat purtătorul de cuvânt al UDMR.

El a precizat că formațiunea va face o analiză după desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, pentru a vedea cine este dispus să susțină viitorul guvern.

„Acum, sigur, trebuie să facem o analiză și vom face o analiză aritmetică foarte punctuală când vom vedea, după desemnare, cine ar fi disponibil să voteze acest guvern”, a spus Csoma.

În ceea ce privește posibilitatea ca UDMR să intre la guvernare în cazul în care Siegfried Mureșan nu va fi desemnat premier, Csoma a subliniat din nou că exprimă o opinie personală.

„Nu am luat o decizie nici în acest sens, dar ceea ce vă pot spune, și acum vorbesc în nume personal, nu cred că UDMR-ul va participa la o guvernare dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat. Dar, sigur, trebuie să luăm o decizie, dar eu nu cred că vom face acest lucru dacă domnul Siegfried nu va fi desemnat și va fi opțiunea domnului Nicușor Dan, va fi o altă persoană”, a declarat el.

Csoma: „Nu ne este frică de alegerile anticipate”

Purtătorul de cuvânt al UDMR nu a exclus însă scenariul în care Uniunea ar vota pentru învestirea unui guvern, fără să facă ulterior parte din Executiv. El a invocat perioada îndelungată în care România nu a avut un guvern cu puteri depline și a vorbit inclusiv despre posibilitatea alegerilor anticipate.

„Ar fi o posibilitate. Totuși, trebuie să spun că, cred că și dumneavoastră sunteți de acord, de patru luni nu avem un guvern funcțional în România, cu puteri depline. Nu cred că putem să ducem această situație până la nesfârșit. Sigur, există și varianta alegerilor anticipate, putem să ne ducem și în anticipate. Nu ne este frică de alegerile anticipate, dar reiterez ce am spus și anterior: nu cred că ar schimba în mod substanțial situația politică, pentru că ar persista această fărămițare în rândul partidelor centriste. Tot la o coaliție ar trebui să... AUR-ul ar deveni mai puternic, dar în zona partidelor centriste tot ar exista această fărămițare”, a afirmat Csoma.

Întrebat despre posibilitatea susținerii unui premier independent, acesta a spus că UDMR ar putea vota pentru învestirea unui guvern dacă se conturează o majoritate care să nu plaseze Uniunea alături de AUR.

„Dacă se conturează o majoritate, nu trebuie să ajungem în aceeași barcă cu AUR. Da, am putea da un vot favorabil învestirii guvernului”, a declarat Csoma. El a arătat, totodată, că UDMR nu poate evalua o eventuală majoritate doar în funcție de traseul politic anterior al fiecărui parlamentar.

„Știți, au mai fost cazuri în politica românească când unii politicieni de la partide extremiste au trecut la anumite alte partide care nu sunt partide extremiste. Și, totuși, în politică trebuie să lași loc de bună ziua și trebuie să lași loc dialogului. Acum, nu trebuie să ne raportăm la fiecare parlamentar în parte. Au fost. Au trecut și la PNL, au trecut și la Partidul Social Democrat, nu vreau să dau exemple concrete, dar au fost de-a lungul timpului. Și, în ciuda acestui fapt, trebuie să avem o anumită legătură politică și cu Partidul Național Liberal, și cu Partidul Social Democrat”, a afirmat acesta.

UDMR nu exclude varianta Grindeanu premier

Întrebat despre o eventuală majoritate pentru Sorin Grindeanu, Csoma a precizat că UDMR nu exclude, în acest moment, această variantă, dar că nu a fost luată încă o decizie.

„Să vedem ce majoritate se conturează pentru Sorin Grindeanu. Dar nu excludem în momentul de față. Nu, nu excludem în momentul de față. Dar n-am luat o decizie”, a declarat purtătorul de cuvânt al UDMR.

În privința partidelor cu care UDMR nu ar dori să fie asociat într-o asemenea formulă, Csoma a indicat AUR. „Eu m-aș rezuma la AUR în acest moment”, a spus el.

Critici pentru Siegfried Mureșan

Botond Csoma a criticat și lipsa demersurilor lui Siegfried Mureșan pentru formarea unei majorități parlamentare, deși a subliniat că îl consideră în continuare potrivit pentru funcția de premier.

„A spus și domnul președinte Kelemen Hunor, și cred că are dreptate în acest sens: după ce a fost desemnat domnul Siegfried Mureșan, a dispărut din viața publică. Nici n-a încercat, n-a avut o tentativă, să spun așa, să contureze, cumva, să formeze o majoritate în Parlamentul României. Dacă ai fost, totuși, o propunere a trei partide, care au mai multe mandate decât Partidul Social Democrat, de exemplu, împreună, aceste trei partide, eu cred că domnul Siegfried Mureșan ar fi trebuit să facă demersuri, să încerce să realizeze o majoritate în Parlamentul României”, a declarat Csoma.

El a revenit ulterior asupra criticii, precizând că aceasta vizează lipsa acțiunilor pentru construirea unei majorități, nu capacitatea lui Mureșan de a ocupa funcția de prim-ministru.

„Am formulat o critică la adresa domnului Siegfried Mureșan. Ca și candidat pentru funcția de prim-ministru, eu cred că e o persoană potrivită, de altfel. Dar, dar n-a făcut nimic, n-a făcut nimic în acest sens, de a, cumva, să încerce să facă o majoritate”, a spus el, precizând că această critică i-a fost transmisă și lui Ilie Bolojan de către liderul UDMR, Kelemen Hunor.

„Această critică, domnul Kelemen Hunor i-a transmis-o domnului Bolojan, că domnul Siegfried Mureșan nu a făcut nimic în sensul realizării unei majorități. Poate domnul Siegfried Mureșan n-a vrut să fie premier, nu știu, nu-mi explic, poate n-a vrut să renunțe la mandatul de europarlamentar, nu-mi explic acest lucru”, a declarat purtătorul de cuvânt al UDMR. „Domnul Siegfried Mureșan, în continuare, cred că este o persoană adecvată pentru a deveni premierul României. Critica pe care am formulat-o se referă la faptul că n-a făcut nimic, reiterez, în sensul formării unei majorități în Parlamentul României”.

Editor : M.I.