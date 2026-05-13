BPN al PSD se reuneşte pentru a stabili propunerile cu care merge la consultările de la Cotroceni

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Scenariile PSD Consultări la Cotroceni

Membrii Biroului Permanent Naţional al Partidului Social Democrat se reunesc miercuri pentru a discuta scenariile cu privire la o viitoare guvernare şi pentru a stabili mandatul cu care va merge delegaţia partidului la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu preşedintele Nicuşor Dan.

Biroul Permanent Naţional al PSD este programat miercuri de la ora 13:00.

Deputatul PSD Marian Neacşu a declarat marţi că se lucrează la formarea unei majorităţi parlamentare care să poată susţine o propunere de premier.

Neacşu a fost întrebat dacă există progrese în conturarea unei majorităţi parlamentare, în contextul în care preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că nu va veni cu o propunere de premier fără garanţia unei susţineri parlamentare.

„Cred că se lucrează la asta”, a spus deputatul PSD, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că miercuri, la ora 13:00, va avea loc o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al PSD pentru că „este corect şi normal să fie anunţaţi întâi colegii” pe tema discuţiilor purtate de preşedintele partidului cu grupuri parlamentare şi parlamentari independenţi.

Scenariile PSD

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut luni şi marţi mai multe întâlniri cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, şi cu liderul Grupului minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian. De asemenea, au fost discuţii şi cu parlamentarii neafiliaţi.

Grindeanu încearcă să formeze o majoritate parlamentară care ar putea să susţină un viitor guvern, în contextul în care PNL şi USR au decis să nu mai facă o coaliţie de guvernare cu PSD.

Potrivit unor surse social-democrate, PSD şi-ar dori în primul rând refacerea coaliţiei de guvernare cu un premier PNL, dar fără Ilie Bolojan, variantă care pare din ce în ce mai greu de construit.

Un alt scenariu ar fi alcătuirea unui guvern PSD - UDMR - grupul minorităţilor, cu premier Sorin Grindeanu, susţinut în Parlament şi de parlamentarii neafiliaţi. De asemenea, se ia în calcul un premier tehnocrat care să alcătuiască un guvern politic, dar şi un guvern minoritar PSD - UDMR cu susţinere parlamentară.

Social-democraţii nu exclud nici trecerea în opoziţie, dacă nu se creionează o majoritate parlamentară care să voteze un guvern din care să facă parte PSD.

Consultări la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan urmează să convoace partidele parlamentare la consultări, la Palatul Cotroceni, pentru alcătuirea unui nou guvern.

Acesta a declarat marţi că variante de guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puţine, menţionând că varianta unui premier tehnocrat este „un scenariu care are şanse”.

„Cu titlul general, solicitarea pe care o s-o am la toate delegaţiile de partide cu care ne vom întâlni, pentru oricare din propunerile de guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau nu are deja negociată o majoritate. Acesta este răspunsul general. (...) Şi nu cred că e util pentru România să facem experimente în care să propunem premieri şi să îi lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate”, a afirmat Nicuşor Dan, întrebat dacă mai există varianta desemnării din nou a lui Ilie Bolojan ca prim-ministru.

Şeful statului vrea să obţină în urma acestor discuţii cu partidele o propunere de premier şi elemente compatibile de program pe chestiunile esenţiale care să strângă o majoritate, înainte ca el să desemneze premierul.

Despre varianta unui premier tehnocrat sau a unui guvern format de tehnocraţi, Nicuşor Dan a precizat: „Este un scenariu care are şanse”.

Editor : B.P.

