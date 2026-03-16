Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, luni seară, după ce bugetul ministerului pe care îl conduce a trecut de comisiile tehnice din Parlament, că acesta a crescut cu 12 la sută faţă de anul trecut şi că 84 la sută este dedicat investiţiilor.

„Sunt bucuroasă să văd că a trecut de comisiile tehnice de la Camera Deputaţilor şi de la Senat bugetul Ministerului Mediului. Urmează şi votul în Parlament. Am dezbătut inclusiv amendamentele. Pentru o parte din amendamente m-am bucurat să pot să dau vestea că bugetul Ministerului Mediului a fost chiar mai ambiţios decât milioanele care erau cerute prin amendamente. De altfel, pe unele dintre investiţii alocasem deja peste de două ori mai mult decât ceea ce fusese cerut în comisie. Deci a fost de bun augur să văd că şi Parlamentul şi Ministerul Mediului sunt aliniaţi pe priorităţile pe care le au, pe lucrările care urmează să fie făcute anul acesta. Bugetul Ministerului Mediului per total anul acesta a crescut. Creşterea care există la creditele bugetare este datorată în principal PNRR-ului, deci sunt proiecte care sunt avansate, 12% este creşterea, aproximativ şi este vorba de o creştere care se va resimţi în proiecte care vor fi finalizate anul acesta până în luna august”, a declarat Diana Buzoianu, luni seară, potrivit News.ro.

Ministrul Mediului s-a referit şi la investiţiile care vor fi făcute.

„Sute de centre de aport voluntar, proiectele de apă canal, proiecţele de fabrici de reciclare, eco-insule, proiecte absolut vitale pentru noi toţi şi de infrastructură critică pentru colectarea şi reciclarea deşeurilor. De asemenea, am avut şi proiectele prezentate pe infrastructurę critică pe apă. Avem 250 de milioane de lei care vor fi investiţi pe baraje, diguri, infrastructurã critică care să ne protejeze”, a declarat Buzoianu.

Potrivit ministrului, 84 la sută din buget merge către investiţii.

„Lucrul de care suntem cei mai mândri în anul acesta este că 84% din creditele bugetare reprezintă investiţii sau proiecte asimilate investiţiilor. Mai puţin de 10% din banii pe care i-am prevăzut în buget reprezintăm cheltuieli de funcţionare, salarii, servicii bunuri, ceea ce nu ne arată practic că am reuşit să facem o prioritate din investiţii şi din proiecte durabile care să schimbe România în anii următori”, a adăugat Buzoianu.

Pentru anul 2026, Ministerul Mediului are un buget de 4,66 miliarde lei credite de angajament şi 5,95 miliarde lei credite bugetare.

Din acestea, 83,73% din creditele bugetare şi 79,24% din totalul creditelor de angajament sunt alocate implementării proiectelor cu finanţare din PNRR, proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă şi proiectelor de investiţii şi asimilate investiţiilor.

Pentru salarii, bunuri şi servicii, respectiv cheltuieli de capital este alocat doar 9,56% din totalul creditelor bugetare.

Pentru infrastructura de apă, prevenirea inundaţiilor şi gestionarea resurselor de apă, inclusiv lucrări de apărare, hidrologie şi reducerea riscurilor naturale, Ministerul Mediului are alocată suma de 1,3 miliarde lei.

Alte 274 milioane lei sunt destinate dezvoltării durabile a silviculturii, prin compensaţii pentru proprietari de păduri, despăgubiri pentru pagube produse de fauna sălbatică şi investiţii în împăduriri, drumuri forestiere şi lucrări de corectare a torenţilor.

Nu în ultimul rând, Ministerul Mediului alocă 659 milioane lei pentru protecţia mediului, inclusiv pentru modernizarea reţelei de monitorizare a calităţii aerului şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene.

Editor : B.E.