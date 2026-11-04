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„Bugetul statului la ora adevărului”. AUR a depus o moțiune simplă împotriva lui Alexandru Nazare

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Alexandru Nazare. Foto: Facebook
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Din articol
Critici privind menținerea lui Nazare la conducerea Ministerului Finanțelor Încasări mai mari din taxe și cheltuieli mai ridicate cu dobânzile

Alianța pentru Unirea Românilor a depus la Senat o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, acuzat că prezintă selectiv situația finanțelor publice. Inițiatorii invocă o diferență de peste 28 de miliarde de lei între deficitul raportat în numerar și cel calculat potrivit metodologiei europene ESA pentru primul semestru din 2026 și cer publicarea periodică a ambilor indicatori.

Moțiunea este intitulată „Bugetul statului la ora adevărului. Același ministru, două contabilități: una pentru români, alta pentru Bruxelles”, iar inițiatorii susțin că datele comunicate în țară nu oferă o imagine completă asupra situației bugetare.

„Românii primesc cifrele convenabile, calculate pe metodologia bazată pe fluxurile de numerar, în timp ce indicatorul în baza căruia este evaluată situația fiscală a României la Bruxelles rămâne inaccesibil publicului din țară”, se arată în document.

Potrivit datelor prezentate în moțiune, Ministerul Finanțelor a raportat pentru primele șase luni ale anului un deficit în numerar de aproximativ 41 de miliarde de lei. În același timp, datele Eurostat invocate de AUR indică un deficit calculat potrivit metodologiei ESA de peste 69 de miliarde de lei.

Pentru primul trimestru, deficitul ESA ar fi reprezentat 7,4% din PIB-ul trimestrial, echivalentul a aproximativ 30 de miliarde de lei, iar în trimestrul al doilea ar fi ajuns la 7,8%, adică peste 39 de miliarde de lei.

„Ce le comunica românilor Ministerul Finanțelor în aceeași perioadă? Un deficit cash de aproximativ 41 de miliarde de lei. O diferență de peste 28 de miliarde de lei între fotografia prezentată publicului din România și cea transmisă instituțiilor europene”, afirmă inițiatorii moțiunii.

Deficitul în numerar reflectă încasările și plățile efectiv realizate de stat, în timp ce metodologia ESA ia în calcul obligațiile în momentul în care acestea apar, indiferent de data la care sunt achitate.

În acest context, AUR susține că amânarea unor plăți poate îmbunătăți temporar deficitul cash, fără ca obligațiile statului să dispară.

„O factură neplătită la timp nu înseamnă cifre mai bune la deficit, iar amânarea unei plăți nu echivalează cu eliminarea ei. Transparența bugetară nu trebuie să se oprească acolo unde încep cifrele incomode”, se precizează în moțiune.

Pentru primele nouă luni ale anului, Ministerul Finanțelor a anunțat un deficit în numerar de aproximativ 78 de miliarde de lei. AUR reclamă însă că datele ESA pentru trimestrul al treilea vor fi publicate de Eurostat abia în ianuarie 2027 și cere ca ministerul să prezinte între timp o estimare actualizată.

Critici privind menținerea lui Nazare la conducerea Ministerului Finanțelor

Moțiunea vizează și menținerea lui Alexandru Nazare în funcție după schimbarea Guvernului. AUR amintește că acesta a condus Ministerul Finanțelor și în Cabinetul Ilie Bolojan, demis în urma unei moțiuni de cenzură susținute inclusiv de PSD.

Ulterior, social-democrații au votat învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, în care Nazare și-a păstrat portofoliul.

„Partidul care a demis un guvern pentru politica sa economică îl menține la conducerea finanțelor publice tocmai pe omul responsabil de elaborarea și aplicarea politicilor fiscale. Ori Alexandru Nazare a fost doar executantul unor decizii luate în altă parte, ori actualul Guvern continuă, în esență, aceeași politică economică pe care PSD a pretins că o sancționează”, susțin senatorii AUR.

Încasări mai mari din taxe și cheltuieli mai ridicate cu dobânzile

În textul moțiunii sunt analizate și datele privind execuția bugetară din primele nouă luni ale anului. Conform cifrelor invocate de AUR, încasările din TVA au crescut cu 24,8% față de perioada similară din 2025, veniturile din contribuțiile de asigurări cu 6,8%, iar cele din impozitele pe salarii și venituri cu 7,8%.

În același interval, cheltuielile statului cu dobânzile au crescut cu 26,8%, până la 50,6 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile de capital au scăzut cu 11,6%.

„Avem, astfel, o politică fiscală în care statul încasează tot mai mult de la cetățeni, plătește tot mai mult pentru dobânzi și alocă tot mai puțin din bugetul național pentru investiții de capital”, afirmă inițiatorii.

AUR pune creșterea încasărilor din TVA pe seama inflației și a majorării taxelor, iar avansul contribuțiilor sociale este asociat în moțiune inclusiv cu extinderea obligațiilor fiscale asupra unor categorii care anterior beneficiau de scutiri.

Senatorii AUR îi cer ministrului Finanțelor să modifice modul în care sunt prezentate datele privind execuția bugetară. Ministerul ar urma să publice cel puțin trimestrial, alături de deficitul în numerar, și o estimare actualizată a deficitului calculat potrivit metodologiei ESA.

Partidul solicită, de asemenea, explicații publice privind diferențele dintre cei doi indicatori și efectele obligațiilor de plată amânate asupra finanțelor statului.

„Românii nu cer două contabilități, domnule ministru: una pentru București și alta pentru Bruxelles. Cer un singur adevăr! Spus la timp și în întregime”, se arată la finalul moțiunii simple.

Editor : A.D.

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