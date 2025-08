Stelian Bujduveanu (PNL), primarul general interimar al Capitalei, a spus la Digi24 că cei care și-au anunțat deja candidatura pentru această funcție sunt „neserioși”, deoarece data alegerilor pentru București nici nu a fost încă stabilită. El a refuzat să spună dacă are sau un în plan să candideze pentru funcția de primar general.

„O discuție despre o candidatură cred că trebuie să vină ulterior, după data alegerilor setate de către Guvernul României. Consider că un acest demers de a-ți anunța candidatura înainte de a vedea când sunt alegerilor este un pic, să spun, neserios, pentru că bucureștenii așteaptă de la noi, mai ales noi cei care suntem în Executiv, să ne ținem de treabă și să nu stăm preocupați cu campanii electorale sau cu anunțuri”, a spus el.

Până acum, au anunțat că intenționează să candideze deputatul USR Cătălin Drulă, președintele asociației Eco-Civica, Dan Trifu, și Ana Ciceală, fost consilier general. Printre numele vehiculate este și primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, liberal ca și Bujduveanu.

„Noi trebuie să ne ținem de treabă în perioada asta. Nici vorbă să ne apucăm de campanii. Noi, cei care suntem în Executiv, dar din nou, după ce Guvernul stabilește o dată certă, atunci cu siguranță toți cei care își doresc o și anunțe o candidatură credibilă, să spunem așa”, a continuat el.

Întrebat dacă intenționează să candideze, Bujduveanu nu a dat un răspuns clar.

„Fac de 10 ani administrația la nivelul Capitalei. Am fost în opoziție, în Consiliul General, am fost și în Executiv, am văzut ce înseamnă Capitala și ce înseamnă Primăria Capitalei. Nu este niciodată nimic exclus în momentul în care vrei să faci treburi bune pentru bucureșteni. Dar astăzi pe mine personal mă preocupă ca proiectele pe care le-a început Nicușor Dan, fostul primar și actual președinte, să fie duse în continuare la îndeplinire, pentru că vorbim nu doar de câteva sute de milioane de euro, vorbim de aproape miliarde de euro”, a spus el.

„Cu siguranță, experiența din Primăria Capitalei îți oferă un avantaj foarte mare în a gestiona problemele de zi cu zi. Realitatea este că tranziția aceasta a fost ușoară, pentru că împreună cu președintele am lucrat ani de zile la aceste proiecte și cu echipa din Primăria Capitalei. Nu sunt venit pe persoană fizică și suntem aici ca să nu blocăm proiecte, să le ducem la final. De aceea ne-am și asumat acest rol. N-a fost ușor să-ți asum un rol atât de important, mai ales când primarul general a fost ales cu peste 50% aproape din voturile bucureștenilor. Avem multe persoane pe care le putem dezamăgi dacă nu suntem atenți cum funcționează Primăria Capitalei în continuare. Iar din perspectiva noastră, în cele 60 de zile cât au trecut până acuma lucrul au mers foarte bine și cu siguranță vor merge la fel de bine în continuare”, a adăugat primarul interimar.

„Consider că în ultimele 60 de zile au fost cred că mai bine de 10 personaje, persoane, toți publice, care și-au anunțat candidatura la Primăria Capitalei și mesajul meu a fost unul de a îndemna la prudență, pentru că țara trece printr-o perioadă complicată și neavând alegerile stabilite, vom avea odată certă din partea Guvernului României, apoi putând la drumul la calendarul de alegeri. Astăzi, în timp ce țara se străduiește să acopere deficitul pe care îl avem la nivel guvernamental la la nivel macro, nu cred că bucureștenii, în speță, care sunt și printre cei mai informați din România, sunt atât de atenți la cum iar intrăm în lupte politice care nu au o finalitate. Trebuie să asigurăm că primarul Capitalei, împreună cu Consiliul General și Primăria Capitalei funcționează. Acesta este cel mai important mesaj”, a adăugat el.

Întrebat cum vede propunerea lui Drulă, ca PNL și USR să aibă un candidat comun, Bujduveanu a spus: „Cred că bucureștenii în ultimii ani de zile ne-au ar ne-au arătat că orice calcul pe care îl fac partidele politice se blochează în personajul pe care îl scoatem în față sau în comportamentul pe care-l avem. Nu merge cu lozinci, merge cu fapte și cu o luptă pe termen foarte lung. De aceea, cred că dacă noi astăzi, din nou, punem carul în fața boilor, să gândim alianțe, cum să convingem electoratul să ducem toate voturile într-un singur loc, să nu aibă efectul advers, să nu se întâmple fix invers și să fim taxați de către bucureșteni care se uită cum ni se schimbă viaț, dacă li se schimbă în bine sau dacă nu li se schimbă în bine”, a spus el.

