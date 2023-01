Buzatu neagă că PSD a scăzut nivelul de trai în Vaslui: „Când au fost vasluienii foarte bogați și cum am făcut noi să-i sărăcim?”

Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, proaspăt reales președinte al organizației județene PSD, a respins acuzațiile adversarilor politici că nivelul de trai al vasluienilor a scăzut sub administrația social-democraților. „Când au fost vasluienii foarte bogați și cum am făcut noi să-i sărăcim?”, a întrebat retoric Buzatu, care se află la al treilea mandat consecutiv de președinte al Consiliului Județean.

„Ținta noastră, a membrilor PSD, a fost întotdeauna o viață decentă. Unii dintre propagandiștii politici vorbesc despre prosperitate, în special în timpul campaniilor electorale. Sigur că prosperitatea înaintează cu pași înceți și nu e chiar prezentă în toate casele. Eu zic că noi, cei care suntem prezenți aici, și mulți alții care nu sunt, ne-am luptat ca să avem o guvernare bună, o viață decentă și cât este posibil să și prosperăm. Una dintre temele preferate ale adversarilor noștri politici în timpul campaniei electorale a fost că PSD-ul a sărăcit Vasluiul. Eu mă întreb de foarte multă vreme, cunoscând și situația economică a județului, când a fost acea perioadă în care vasluienii erau foarte bogați, se bucurau de cea mai mare prosperitate din țară și cum am făcut noi, cei care am fost votați de cele mai multe ori de cea mai mare parte a locuitorilor județului Vaslui, să-i sărăcim? Probabil că este aici un reflex al mitului lui Hesiod, care susținea că, în trecut, într-un timp nedefinit, a existat o epocă de aur și toate lucrurile erau perfecte. Pe măsură ce a trecut timpul, s-au degradat aceste situații și apoi a venit o epocă de argint, unde lucrurile au stat oleacă mai prost, pe urmă o epocă de cupru, și mai prost, iar acum suntem în epoca de fier și e rău de tot la noi. Trebuie să ne desprindem de aceste stereotipii, să nu avem avem niciun fel de jenă pentru că nu am făcut niciun lucru rău, să vedem contribuția pe care a adus-o Partidul Social Democrat prin programele sale, beneficiile pe care vasluienii le-au avut de pe urma guvernării PSD”, a declarat Dumitru Buzatu la sfârșitul săptămânii trecute, cu ocazia realegerii în fruntea organizației județene a PSD, potrivit site-ului Vremea Nouă.

Editor : B.P.