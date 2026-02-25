Live TV

Video Buzăul și Oradea, la extreme: milioane de euro amenzi neîncasate vs. colectare a impozitelor de 98%. Toma: „Măcar îi faci de râs”

Data publicării:
bani-lei-1536x866
Bancnote de 100 lei. Foto: Profimedia Images

Reforma administrației include și publicarea de către autoritățile locale a numelor datornicilor, iar noua măsura a fost comentată de doi edili. În timp ce Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a vorbit despre amenzi de circulație care se ridică la șapte milioane de euro, Florin Birta, primarul PNL Oradea, a punctat că municipiul are un grad de colectare anual al impozitelor de 98%. Totodată, Toma s-a arătat neîncrezător că această măsură ar aduce rezultate.

Constantin Toma, primarul Buzăului, a calificat drept o „decizie bună” suspendarea permisului pentru neplata amenzilor de circulație.

„La Buzău avem vreo şapte milioane de euro numai în amenzi la circulaţie, şi vă daţi seama, noi, anul trecut am strâns doar 1,5 milioane de euro din impozitele pe toate maşinile din municipiu Buzău şi aveam vreo şapte milioane de recuperat din amezi. Oamenii ăştia sunt un pericol public şi nu-şi plătesc nici amezile şi sper ca, prin treaba asta, să putem să recuperăm cât mai mulţi bani. Este o decizie bună”, a declarat el. 

Întrebat dacă este o măsură constituțională, având în vedere că există obiecții la mai multe măsuri din reforma administrației, Toma a precizat: „Acum este treaba aia cu bolovanul de sare. Nu sunt nici judecător la Curtea Constituțională, nici președinte, sunt doar inginer și angajat aici, la Primăria Buzău. Trebuie făcut ceva să intrăm în normalitate, pentru că toate măsurile luate ieri sunt măsuri spre normalitate. Un pas foarte mic, este adevărat. Mai este foarte mult de făcut, dar este primul pas în direcția bună”.

De cealaltă parte, Florin Birta a explicat că în Oradea gradul de colectare anual al impozitelor se ridică la 98%: Se întâmplă următorul lucru: gândiți-vă că la plata impozitelor în municipiul Oradea gradul de colectare anual al impozitelor este de 98%, cel puțin acesta a fost anul trecut. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că la impozite aveai posibilitatea, dacă o persoană nu-și plătește impozitul, să-i poprești conturile, să-l execuți, ca să poți să-ți recuperezi banii. La amenzile de circulație, fiind foarte mulți șoferi care probabil nu au în proprietate -  absolut, nu știu -  o locuință, o mașină și nu poți să le poprești sau să le execuți aceste bunuri, ei nu-și plăteau aceste amenzi. Atunci, această măsură prin care i se suspendă dreptul de circulație, i se suspendă permisul de conducere, cu siguranță va face ca acest grad de încasare a amenzilor să crească înspre 100% în toate primăriile din România, ceea ce va însemna bani la bugetul local pentru toți primarii din țara aceasta”.

Primarul Buzăului s-a arătat neîncrezător că publicarea unei liste cu restanțieri ar putea rezolva problema cu colectarea. 

„Dacă este lege, o respectăm. După părerea mea, nu cred că va rezolva problema, dar măcar îi faci de râs. Nu știu cum să vă spun, pentru că nu este corect față de ceilalți contribuabili, marea majoritate care își plătesc la timp. Uite, avem în continuare cozi la Direcția Economică, să-și plătească oamenii dările și sunt unii, exact cum spunea și colegul meu, domnul primar Florin Birta, care n-au nimic pe numele lor și își pot permite să adune o mulțime de amenzi pentru că nu ai cum să îi execuți”, a afirmat Constantin Toma.

Întrebat câți bani ar putea să strângă la bugetul local cu ajutorul acestor măsuri, el a mai adăugat: „În mod normal, ar trebui să adunăm vreo 5 - 6 milioane de euro în plus. Dar cum să vă spun, probabil va crește gradul de necolectare, în sensul în care, în sfârșit, în perioada asta în care sunt foarte multe scumpiri, în zona asta vulnerabilă societății, adică acolo unde oamenii au mai puțini bani, nu cred că vor plăti. Eu știu, cum spunea domnul Birta, să plătească 98% dintre toți contribuabilii persoane fizice”.

Totodată, Florin Birta este de părere că publicarea listei datornicilor ar putea să-i facă pe cei cu restanțe să-și plătească dările.

„Cu siguranță vorbim despre două tipuri de oameni: oameni de bună credință, care se poate să nu aibă în cursul anului bani să își plătească toate impozitele de prima dată și atunci se pot face niște reeșalonări, pot discuta cu ei, sunt termene de plata a impozitelor,  și sunt oameni, probabil care au bani, au posibilitatea să-și plătească aceste impozite, dar nu și le plătesc. Și atunci, cu siguranță această listă publicată pe site-ul primăriilor îi va face pe cei care au bani, dar nu își plătesc datoriile, să vină să-și plătească aceste datorii la bugetul local”.

Citește și:

Cum arată reforma adoptată de Guvern: Se desfiinţează 6.409 posturi în administraţia centrală. Ce se întâmplă în administraţia locală

Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
4
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Digi Sport
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID251082_INQUAM_Photos_George_Calin
Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile ministrului Cseke Attila
photo-collage.png (70)
Viscolul a făcut ravagii în Buzău: zeci de solarii distruse, pagube de până la 100.000 de euro. „Drumurile nu sunt accesibile”
BUZAU - ALEGERI 2024 - PSD - SARBATORESTE ROMANESTE - 8 MAI 2024
Constantin Toma: „Jucăm alba-neagra de şase luni. Bolojan îşi face treaba. L-aş întreba pe Ciolacu - Ai făcut sau nu 9,3% deficit? ”
razie-politie-digi
Amenzi și dosare penale după ninsori. Polițiștii au reținut 29 de permise și au dat amenzi de peste 60.000 de lei
apartament de inchiriat regim hotelier
O primărie le-a pus gând rău proprietarilor care își închiriază apartamentele în regim hotelier, fără să le declare la Impozite
Recomandările redacţiei
Permis de conducere
Cosmin Andreica, despre măsura care leagă plata amenzilor de dreptul...
Trump SOTU TW 2026
Discursul-record al lui Trump despre Starea Națiunii, marcat de...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care...
Viktor Orban
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au...
Ultimele știri
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vine azi la Digi24
Ciucu îl acuză pe Băluță că blochează lucrările la termoficare: „Bucureștiul riscă să piardă peste 220 de milioane de lei”
Judecătorii îl acuză pe Bolojan de „mentalitate stalinistă”. UNJR cere retrimiterea legii pensiilor magistraților în Parlament
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop chinezesc pentru zodia Capră, în 2026. Unul dintre cei mai norocoși ani din ultimul deceniu
Cancan
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de...
Fanatik.ro
Se construiește ”Colosseumul” României. Se află într-un oraș superb și e aproape finalizat. A costat peste 70...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Motivul pentru care FRF nu are nicio reacţie oficială în scandalul meciurilor trucate! Răzvan Burleanu a tras...
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Elena Udrea și Dorin Cocoș, imagini care au reaprins speculațiile, la 13 ani de la separare. Momentul care a...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olanda a luat decizia, după ce Jutta Leerdam a luat aur la JO și apoi și-a arătat bustiera
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
Cine sunt cei trei copii ai lui Martin Short. Actorul și-a pierdut soția în 2010, iar acum fiica lor s-ar fi...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
Digi FM
E star mondial, dar are un regret cât se poate de normal. Ce l-a făcut pe Messi să spună că se simte "cumva...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...