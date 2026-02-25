Reforma administrației include și publicarea de către autoritățile locale a numelor datornicilor, iar noua măsura a fost comentată de doi edili. În timp ce Constantin Toma, primarul PSD al Buzăului, a vorbit despre amenzi de circulație care se ridică la șapte milioane de euro, Florin Birta, primarul PNL Oradea, a punctat că municipiul are un grad de colectare anual al impozitelor de 98%. Totodată, Toma s-a arătat neîncrezător că această măsură ar aduce rezultate.

Constantin Toma, primarul Buzăului, a calificat drept o „decizie bună” suspendarea permisului pentru neplata amenzilor de circulație.

„La Buzău avem vreo şapte milioane de euro numai în amenzi la circulaţie, şi vă daţi seama, noi, anul trecut am strâns doar 1,5 milioane de euro din impozitele pe toate maşinile din municipiu Buzău şi aveam vreo şapte milioane de recuperat din amezi. Oamenii ăştia sunt un pericol public şi nu-şi plătesc nici amezile şi sper ca, prin treaba asta, să putem să recuperăm cât mai mulţi bani. Este o decizie bună”, a declarat el.

Întrebat dacă este o măsură constituțională, având în vedere că există obiecții la mai multe măsuri din reforma administrației, Toma a precizat: „Acum este treaba aia cu bolovanul de sare. Nu sunt nici judecător la Curtea Constituțională, nici președinte, sunt doar inginer și angajat aici, la Primăria Buzău. Trebuie făcut ceva să intrăm în normalitate, pentru că toate măsurile luate ieri sunt măsuri spre normalitate. Un pas foarte mic, este adevărat. Mai este foarte mult de făcut, dar este primul pas în direcția bună”.

De cealaltă parte, Florin Birta a explicat că în Oradea gradul de colectare anual al impozitelor se ridică la 98%: „Se întâmplă următorul lucru: gândiți-vă că la plata impozitelor în municipiul Oradea gradul de colectare anual al impozitelor este de 98%, cel puțin acesta a fost anul trecut. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că la impozite aveai posibilitatea, dacă o persoană nu-și plătește impozitul, să-i poprești conturile, să-l execuți, ca să poți să-ți recuperezi banii. La amenzile de circulație, fiind foarte mulți șoferi care probabil nu au în proprietate - absolut, nu știu - o locuință, o mașină și nu poți să le poprești sau să le execuți aceste bunuri, ei nu-și plăteau aceste amenzi. Atunci, această măsură prin care i se suspendă dreptul de circulație, i se suspendă permisul de conducere, cu siguranță va face ca acest grad de încasare a amenzilor să crească înspre 100% în toate primăriile din România, ceea ce va însemna bani la bugetul local pentru toți primarii din țara aceasta”.

Primarul Buzăului s-a arătat neîncrezător că publicarea unei liste cu restanțieri ar putea rezolva problema cu colectarea.

„Dacă este lege, o respectăm. După părerea mea, nu cred că va rezolva problema, dar măcar îi faci de râs. Nu știu cum să vă spun, pentru că nu este corect față de ceilalți contribuabili, marea majoritate care își plătesc la timp. Uite, avem în continuare cozi la Direcția Economică, să-și plătească oamenii dările și sunt unii, exact cum spunea și colegul meu, domnul primar Florin Birta, care n-au nimic pe numele lor și își pot permite să adune o mulțime de amenzi pentru că nu ai cum să îi execuți”, a afirmat Constantin Toma.

Întrebat câți bani ar putea să strângă la bugetul local cu ajutorul acestor măsuri, el a mai adăugat: „În mod normal, ar trebui să adunăm vreo 5 - 6 milioane de euro în plus. Dar cum să vă spun, probabil va crește gradul de necolectare, în sensul în care, în sfârșit, în perioada asta în care sunt foarte multe scumpiri, în zona asta vulnerabilă societății, adică acolo unde oamenii au mai puțini bani, nu cred că vor plăti. Eu știu, cum spunea domnul Birta, să plătească 98% dintre toți contribuabilii persoane fizice”.

Totodată, Florin Birta este de părere că publicarea listei datornicilor ar putea să-i facă pe cei cu restanțe să-și plătească dările.

„Cu siguranță vorbim despre două tipuri de oameni: oameni de bună credință, care se poate să nu aibă în cursul anului bani să își plătească toate impozitele de prima dată și atunci se pot face niște reeșalonări, pot discuta cu ei, sunt termene de plata a impozitelor, și sunt oameni, probabil care au bani, au posibilitatea să-și plătească aceste impozite, dar nu și le plătesc. Și atunci, cu siguranță această listă publicată pe site-ul primăriilor îi va face pe cei care au bani, dar nu își plătesc datoriile, să vină să-și plătească aceste datorii la bugetul local”.

