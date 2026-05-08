Buzoianu, despre anularea recepției organizate de Președinție pentru Ziua Europei: Semnalul e că ne concentrăm pe crizele de acum

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, vineri, răspunzând la o întrebare referitoare la anularea recepției organizate de Administrația Prezidențială de Ziua Europei, că „semnalul pentru societate e că în momentul de față ne concentrăm pe soluțiile și crizele de acum”. 

În ceea ce privește anularea recepției organizate de Administrația Prezidențială de Ziua Europei, reprezentantul USR spune că „semnalul pentru societate e că în momentul de față ne concentrăm pe soluțiile și crizele de acum”. „Dar nu știu să zic motivul din spatele anulării”. 

Recepţia care urma să aibă loc, sâmbătă, la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei a fost anulată. 

„Vă informăm că Recepţia Oficială oferită cu prilejul Zilei Europei, sâmbătă, 9 mai 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni, a fost anulată”, a anunţat, miercuri, Adminsitraţia Prezidenţială. Instituţia precizează că „această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţionale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”. 

Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, votată, marţi, de 281 de parlamentari. Urmează negocieri şi consultări pentru desemnarea unui premier care să strângă o majoritate. 

