Buzoianu, despre anularea recepției organizate de Președinție pentru Ziua Europei: Semnalul e că ne concentrăm pe crizele de acum

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, vineri, răspunzând la o întrebare referitoare la anularea recepției organizate de Administrația Prezidențială de Ziua Europei, că „semnalul pentru societate e că în momentul de față ne concentrăm pe soluțiile și crizele de acum”.

Recepţia care urma să aibă loc, sâmbătă, la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei a fost anulată.

„Vă informăm că Recepţia Oficială oferită cu prilejul Zilei Europei, sâmbătă, 9 mai 2026, ora 18:00, la Palatul Cotroceni, a fost anulată”, a anunţat, miercuri, Adminsitraţia Prezidenţială. Instituţia precizează că „această decizie a fost luată în considerarea contextului politic actual şi a evoluţiilor recente, care impun concentrarea totală a eforturilor instituţionale către identificarea unor soluţii pentru gestionarea actualei situaţii”.

Guvernul Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură, votată, marţi, de 281 de parlamentari. Urmează negocieri şi consultări pentru desemnarea unui premier care să strângă o majoritate.

