Exclusiv Buzoianu, despre reorganizarea Romsilva: Nu putem să plătim din tăieri de păduri activități precum hoteluri, vândut de gemuri, băuturi

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, marți seară, la Digi24, că reorganizarea Romsilva este importantă „pentru că noi nu mai putem să plătim din tăieri de păduri activități secundare care nu se susțin și de care Romsilva nu are de ce să se ocupe”, făcând referire și la pierderile înregistrate de hotelul care aparține de Regie. „Dacă activitățile secundare aduc bani, foarte bine, pot fi folosiți pentru administrarea pădurilor, dar nu invers, să se ducă pe hoteluri, vândut de gemuri și băuturi răcoritoare”, mai reclamă aceasta.

„Există o decizie a consiliului de administrație (a Romsilva – n.red.) chiar din zilele acestea, care a stabilit o strategie de intrare pe profit a acestui hotel și vrem să vedem dacă anul acesta se va termina cu un profit. Dacă nu, va trebui să fie găsite alte metode de administrare a hotelului pentru anul viitor.

Pierderile sunt suportate din activitatea principală a Romsilva, din păduri. De aceea este foarte importantă reorganizare Romsilva și separarea contabilă a acestor activități, pentru că noi nu mai putem să plătim din tăieri de păduri activități secundare care nu se susțin și de care Romsilva nu are de ce să se ocupe. Dacă activitățile acestea secundare aduc bani, foarte bine, banii aceștia pot fi folosiți pentru administrarea pădurilor, dar nu invers, banii folosiți de pe administrarea pădurilor să se ducă pe hoteluri, pe vândut de gemuri și mai știu eu ce altceva...băuturi răcoritoare”, a afirmat Diana Buzoianu.

Diana Buzoianu a declarat că Romsilva deține un hotel de patru stele în Capitală, cu o pierdere de un milion de lei, anul trecut. Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor a adăugat că vrea să reformeze regia autonomă, prin, scăderea numărului de direcții care în prezent sunt 41.

