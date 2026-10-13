Buzoianu explică de ce Elena Mateescu nu poate fi evaluată după controlul de la ANM: „Consiliul de Administrație este nefuncțional”

Decizia privind menținerea Elenei Mateescu la conducerea Administrației Naționale de Meteorologie aparține Consiliului de Administrație al instituției, însă acesta nu poate lua hotărâri deoarece nu are cvorum de luni întregi, a anunțat marți ministra Mediului, Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook. Raportul Corpului de control, care a identificat mai multe nereguli la ANM, va fi trimis membrilor CA, însă blocajul împiedică însă atât evaluarea directoarei, cât și aprobarea bugetului instituției până la sfârșitul lunii octombrie.

Precizările vin după ce Diana Buzoianu a anunțat că analizează posibilitatea suspendării sau demiterii Elenei Mateescu, în urma verificărilor privind achizițiile făcute de Administrația Națională de Meteorologie.

„Decizia de a rămâne sau nu directoarea de la ANM în funcție aparține Consiliului de Administrație al ANM. Vom trimite raportul Corpului de control către CA-ul ANM, cu absolut toate neregulile identificate. Problema reală este că CA-ul ANM este nefuncțional de luni de zile pentru că nu are cvorum, deci nu poate lua decizii”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

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De ce nu poate lua decizii Consiliul de Administrație al ANM

Potrivit ministrei Mediului, toate locurile din Consiliul de Administrație nu au putut fi ocupate în urma concursurilor organizate. Ministerul a încercat să reia procedura, însă Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice – AMEPIP – nu ar fi avut experții necesari pentru derularea selecției.

Ministerul Mediului a transmis apoi două propuneri pentru numirea unor membri interimari, însă acestea au fost respinse de AMEPIP.

„Am încercat să trimitem două propuneri pentru interimat în CA-ul ANM, dar am primit un răspuns oficial că oameni cu experiență de coordonare la catedră, chiar în domeniul meteorologiei, de peste 15 ani, nu sunt considerați că au trei ani de conducere de către AMEPIP. Un politician care a avut firma tatălui său și s-a pus director la 18 ani ar putea astăzi să îndeplinească această condiție, în această interpretare, și ar fi mai bun decât oameni cu zeci de ani de experiență chiar în meteorologie. Așa că AMEPIP ne-a respins deja doi experți cu o carieră întreagă în domeniu”, a susținut ministra.

Diana Buzoianu a precizat că Ministerul Mediului a transmis o nouă propunere pentru ocuparea celui de-al treilea loc din Consiliul de Administrație. Persoana propusă are experiență în domeniile financiar și de audit, considerate relevante în contextul problemelor descoperite la ANM. Ministerul așteaptă acum răspunsul AMEPIP.

Lipsa unui Consiliu de Administrație funcțional nu afectează doar evaluarea conducerii ANM. Potrivit ministrei, instituția trebuie să-și aprobe bugetul până la sfârșitul lunii octombrie, iar blocajul poate produce consecințe financiare.

„Lipsa validării unui membru de către AMEPIP, pe diverse interpretări halucinante, nu înseamnă doar că directoarea ANM, de exemplu, nu poate fi evaluată, ci și că bugetul ANM nu poate fi aprobat până la final de octombrie. Acest blocaj poate însemna riscuri financiare pentru ANM. Așa că răspunsul AMEPIP ar trebui să vină de urgență. Asta, sau blocajul acesta susținut de luni de zile are riscul de a produce pagube reale în perioada imediat următoare”, a avertizat Diana Buzoianu.

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De unde a pornit scandalul de la ANM

Corpul de control al Ministerului Mediului a verificat achizițiile și modul în care au fost folosite cardurile asociate conturilor ANM. Potrivit informațiilor prezentate de Diana Buzoianu, unul dintre cele cinci carduri ar fi fost utilizat pentru cumpărarea unor parfumuri, haine, produse cosmetice, poșete, pantofi și a unui sutien în valoare de peste 1.000 de lei. Ministra a susținut că numai pentru parfumuri ar fi fost cheltuiți aproximativ 120.000 de lei într-un singur an.

Verificările ar fi scos la iveală și contracte atribuite direct pentru tonere, laptopuri, calculatoare și mobilier. Conform datelor prezentate de Buzoianu, ANM ar fi cumpărat direct tonere de peste 400.000 de lei în 2023, de 710.000 de lei în 2024 și de 570.000 de lei în 2025.

În 2023 ar fi fost atribuite direct contracte de aproximativ 850.000 de lei pentru calculatoare și laptopuri, iar în 2024, contracte de peste 1,5 milioane de lei pentru mobilier. Ministra a afirmat că sumele depășeau plafonul de 270.000 de lei până la care puteau fi făcute achiziții directe.

Buzoianu a indicat și două companii care ar fi primit cea mai mare parte a contractelor verificate, Euroserv Copy Consult SRL și Euro Data Concept SRL. În urma acestor constatări, aceasta a declarat că la ANM ar fi existat „un dezmăț din banul public” și că toate persoanele vinovate trebuie să răspundă.

Directoarea ANM, Elena Mateescu, a respins acuzațiile și a susținut că nu a utilizat cardul instituțional și nu a aprobat achizițiile de haine, parfumuri, încălțăminte sau cosmetice. Ea a precizat că a dispus un audit intern și că Poliția a fost sesizată încă din 12 august, după apariția raportului preliminar.

În privința celorlalte contracte, Mateescu a afirmat că achizițiile de laptopuri și calculatoare au fost gestionate de serviciul de achiziții publice, iar mobilierul a fost cumpărat pentru dotarea unei clădiri noi a Centrului Agrometeorologic. Șefa ANM a reclamat existența unei „campanii” care ar urmări schimbarea sa din funcție din motive politice și a anunțat că nu intenționează să demisioneze.

Editor : A.D.