Buzoianu: Garda Forestieră a descoperit una dintre cele mai mari zone de tăieri ilegale de arbori din ultimii ani

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, luni, că se va deplasa în judeţul Braşov, unde Garda Forestieră a descoperit „una dintre cele mai mari zone de tăieri ilegale de arbori”, respectiv 5.000 de copaci dintr-o singură zonă.

„În momentul de faţă avem o Gardă Forestieră care a scos la iveală un număr record de tăieri ilegale, chiar o să mergem în judeţul Braşov săptămâna aceasta, unde a fost identificat un caz cu 5.000 de arbori tăiaţi ilegal, într-o singură zonă. Una dintre cele mai mari zone de tăieri ilegale descoperite în ultimii ani de zile”, a anunţat, luni seară, la Euronews, Diana Buzoianu, potrivit News.ro.

Aceasta a precizat că verificările anterioare făcute la Garda Forestieră au scos la iveală „din ce în ce mai multe tăieri care până acum păreau că nu există”:

Toată lumea era mulţumită. Fenomenul tăierilor ilegale părea că nu mai există. Asta era povestea care mi se vindea. El există în continuare acest fenomen şi mă bucur că autorităţile în sfârşit iau măsurile necesare să crească cazurile pe care le descoperă”.

În martie, Diana Buzoianu afirma că le solicită celor de la Garda Forestieră rapoarte periodice privind situaţia tăierilor ilegale şi că, în luna decembrie, au crescut exponenţial controalele şi au fost identificate cele mai multe prejudicii.

„În luna decembrie au fost identificate mai multe prejudicii şi mai multă masă de lemn ilegal tăiată. Cam 30 la sută prejudicii identificate din tot anul 2025. Deci, din momentul în care am schimbat conducerea Gărzii Forestiere a crescut exponenţial şi numărul de controale, dar şi rezultatele din teren”, a afirmat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Editor : C.L.B.