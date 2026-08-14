Buzoianu: „Ieșirea din această criză” se poate face doar dacă PSD „face un pas în spate” sau prin alegeri anticipate

Ministra interimară a Mediului Diana Buzoianu (USR) a declarat că actuala criză politică poate fi depășită în două scenarii: fie PSD „face un pas în spate”, fie se ajunge la alegeri anticipate.

„Noi, astăzi, o ieșire din această criză avem doar în măsura în care PSD face un pas în spate sau în măsura în care avem alegeri anticipate. Una dintre cele două, altă variantă nu există astăzi”, a declarat Diana Buzoianu, vineri seară, la postul B1 TV.

Ministra interimară a Mediului a criticat poziția social-democraților în contextul crizei politice, susținând că partidul a transmis că poate reveni rapid la conducerea administrației.

Potrivit lui Buzoianu, PSD „s-a lăudat peste tot că este acest titan al politicii românești care vine și în cinci zile va propune înapoi toată administrația PSD la conducere”.

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Buzoianu a acuzat PSD și de încălcarea angajamentelor asumate față de partenerii din coaliția de guvernare, precum și a celor privind proiectele finanțate prin PNRR.

Ea a dat drept exemplu legea salarizării unitare și a susținut că, în urma discuțiilor din coaliție, partidele ajungeau la un acord asupra unor politici și decizii, însă situația se schimba ulterior în spațiul public.

„Afară începea circul, pentru că afară erau camerele de filmat”, a afirmat Diana Buzoianu.

Editor : Ana Petrescu