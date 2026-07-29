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Buzoianu (USR): Grindeanu habar nu are de unde îşi face rost de o majoritate. Avem nevoie de alegeri anticipate

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diana buzoianu face declaratii
Diana Buzoianu. Foto: Facebook
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Diana Buzoianu (USR) a declarat, miercuri seară, B1 TV, că Sorin Grindeanu „a distrus ţara asta şi acum habar nu are de unde îşi face rost de o majoritate”, deşi a fost avertizat, înainte de moţiunea de cenzură, că alta nu există. „Să acceptăm că avem nevoie de alegeri anticipate”, a adăugat Buzoianu, precizând că instabilitatea prelungită favorizează mişcările extremiste.

„De ce nu plecăm? Răspunsul este foarte simplu, pentru că noi citim Constituţia. Spre deosebire de domnul Grindeanu (...) Constituţia astăzi spune foarte clar: dacă un guvern a fost demis, rămâne guvern interimar până când se propune un guvern care obţine majoritatea în Parlament”, a declarat Buzoianu.

Reprezentanta USR este de părere că Sorin Grindeanu „are o problemă fundamentală”.

„A distrus ţara asta şi acum habar nu are de unde îşi face rost de o majoritate, pentru că el îşi planifica o majoritate ca el să se întoarcă împreună cu, sigur, colegii dumnealui îşi planificau această reîntoarcere pe o majoritate care nu exista şi noi le-am spus de la bun început că această majoritate nu există. Acum sunt toţi şocaţi că nu există majoritatea pe care toată lumea a avertizat că nu o vor mai avea dacă pică guvernul”, a mai declarat ministrul USR, potrivit News.ro.

Diana Buzoianu îi transmite liderului PSD să fie mai mult preocupat de obţinerea unei majorităţi în Parlament decât de plecarea Guvernului:

„Dacă domnul Grindeanu este în fiecare zi preocupat de ce nu pleacă guvernul, să fie preocupat să-şi ducă această energie pentru a forma o majoritate în Parlament. Dacă nu poate să facă această majoritate în Parlament, după ce a doborât un guvern, atunci să nu-şi mai trimită, nu ştiu, secunzii, să zic aşa, la bătaie să spună că nu se poate organiza niciun rând de alegeri anticipate şi să acceptăm că avem nevoie de alegere anticipate”.

Diana Buzoianu apreciază că „toată această perioadă de instabilitate prelungită nu poate să facă decât să crească mişcările extremiste”.

„Cred că o ieşire din această… o resetare a sferei politice presupune şi întoarcerea la oameni. Eu sunt ferm convinsă, românii nu au votat, acum un an jumate de zile, nu au votat circul ăsta, nu au votat un partid care a promis că va aduce banii în România, dar de fapt acum şantajează cu voturile în Parlament şi riscăm cu toţii să pierdem miliarde doar pentru jocul lor politic de a-şi mai scoate câteva comunicate, repet, în aceste zile. E un joc absolut cinic şi eu nu cred că românii au votat asta şi cred că dacă astăzi ar fi alegerile, ar taxa acest comportament”, este de părere Diana Buzoianu.

 

Editor : C.L.B.

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