C. T. Popescu: Dăncilă l-a dat afară pe Iohannis

Prin participarea sa la şedinţele de Guvern, preşedintele Klaus Iohannis nu poate opri eventuala adoptare a ordonanţei privind aşa-numita "taxă pe lăcomie", este de părere jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

Invitat la Jurnalul de Seară, editorialistul a comentat modul în care Viorica Dăncilă a reacţionat faţă de prezenţa şefului statului în Palatul Victoria.

Cristian Tudor Popescu: „Dăncilă l-a dat afară pe domnul Iohannis. Iohannis a venit cu glas mare acolo, s-a aşezat şi a spus: <pot, potrivit art 80, 86, 87, coroborate, pot să prezidez şedinţele de guvern când vreau şi cât timp vreau eu, nu există să prezidezi parţial. Prezidez toată şedinţa>.

<Pe bune?> i-a zis Dăncila. <N-o s-o prezidezi. Prima parte discutăm ce vrei matale, noi nu avem treabă cu chestiuni de apărare, de siguranţă naţională, de politică externă, dar dacă vrei să stai pe aici, nu ai decât>. După care pleci.

Şi a plecat.

Nu a participat (la a doua parte – n.r.) pentru că a fost dat afară. A spus că rămâne la toată şedinţa, că are dreptul. Şi a plecat. Deci a fost dat afară. Lucru previzibil. Mă şi gândeam că, dacă ar fi încercat să rămână, avea o soluţie Dăncilă. Spunea: <stimaţi colegi, domnul preşedinte tine cu tot dinadinsul să rămână. Noi ne ridicăm şi mergem în celălalt birou>. Ce făcea Iohannis? Venea după ei?

A făcut toată această poveste, prezenţa acolo, ca să facă ceva, ca să dea electoratului său o cât de mică satisfacţie. Rezultatele, nule.

Mâine va fi adoptată ordonanţa. Nu-l văd ducându-se şi mâine la şedinţa unde se discută doar despre această ordonanţă. Mâine pot să-i facă asta. Dacă vine peste ei, pleacă în altă încăpere. Asta a ajuns funcţia de preşedinte. Nu e neapărat vina lui Iohannis. (...)

(Are vreo soluţie preşedintele?) Nu poate s-o blocheze. Nu are niciun atribut pentru aşa ceva. Câtă vreme se duce, cum s-a dus şi azi, totuşi era ceva şi corect în ce a spus Dragnea: cum te duci să prezidezi şedinţa guvernului când tu refuzi să-i numeşti pe cei doi desemnaţi. Nu faci nimic, laşi atârnată această chestie, care nu valorează nimic din punct de vedere al capitalului politic şi se duce peste guvern cu această chestiune în coadă, cu cei doi pe care refuză să-i revoce. Nu are mare credibilitate în acest fel. Nu poate opri această ordonanţă”

Etichete:

,

,

,