C. T. Popescu: Statul la masă cu statul paralel - asta practica Dragnea. A murit "statul paralel"

"Statul paralel" a fost înlocuit de "Statul mafiot", iar această expresie, care însemna totuşi o ideologie, va dispărea, a declarat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu. "Statul la masă cu statul paralel - asta practica Dragnea", spune jurnalistul, care explică astfel contextul în care expresia nu va mai putea fi folosită.

"S-a mai întâmplat ceva înainte de congres. A murit statul paralel. N-o să mai auziţi de el. Deja Codrin Ştefănescu, foarte supărat, vorbind înainte de congres, spunea: Eu, care am luptat cu statul mafiot. E prima dată când nu mai zice paralel. Statul mafiot susţinut de... şi aici urmau Kovesi, Coldea, SRI, DNA... De oamenii ăia. Atât.

Ştefănescu spune corect: Eu combat, vreau să scot un milion de oameni în stradă să calce în stradăa #rezist, sunt braţul înarmat al partidului, trădare să fie... apropos de confesiunile lui Maior în faţa comisiei, confesiuni pe care comisia nu le aştepta. Mă şi întreb. E o secvenţă minunată, aş fi vrut să fiu alături. Toţi ar fi vrut să meargă la toaletă, să nu fie de faţă. Probabil îi spuneau printre dinţi să tacă. Maior le-a debitat. De ce a făcut-o? Păi la cât i-au zis Ştefănescu, susţinut de Dragnea şi alţii, că e capul unei conspiraţii paralele de la Washington, împotriva lui Dragnea, s-o fi săturat şi Maior şi a venit şi a spus. "Stătea Dragnea la o ţuică şi o proteină cu Kovesi, cu Coldea, cu mine şi cu statul paralel". Statul la masă cu statul paralel. Asta practică Dragnea.



Asta e de înţeles şi pentru cel mai îngust la minte pesedist şi simpatizant PSD, măcar aici trebuie să-şi pună o întrebare. Nu spunea că ăştia sunt poliţia politică, că ne aleargă peste tot, că fiecare cetăţean e în pericol din cauza lor şi el stătea cu ei la masă.

Dragnea ce a făcut? Mai întâi a ameninţat. Luaţi-l de pe mine că-l omor. Adică o să mă duc la comisie şi o să spun. De data asta, comisia a avut bun simţ. A doua greşeală nu puteau să o mai facă. Au interzis cu cruzime libertatea de exprimare a lui şefu'. Ce să spună el. N-o să mai spună. Poate o să mai spună cândva.



Şi mai interesant e cum l-au băgat în spital pe Coldea. Generale, nu e aşa că eşti răcit? Nu sunt. Ba eşti, dar nu-ţi dai seama. În acest fel, încearcă să pună batista pe ţambal în legătură cu faptul că Dragnea e cetăţean fidel al statului paralel. Sigur că o evită Dragnea, dar nu mai are cum să mai iasă cu sabia în dreapta şi cu Biblia în stânga împotriva statului paralel. Deşi e o mare problemă. Bruma asta fantasmagorică de ideologie cu statul paralel însemna totuşi o ideologie. Acum n-o mai au nici pe asta", a comentat la Digi24 Cristian Tudor Popescu.