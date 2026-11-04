Câciu: Fritz sărbătorește victoria democraților americani, partid de centru-stânga, și anunță înfrângerea social-democraților români

Deputatul PSD Adrian Câciu a scris, miercuri, pe Facebook, că liderul USR, Dominic Fritz, „sărbătorește victoria democraților americani, un partid de centru-stânga, și anunță înfrângerea social-democraților români”. „O asemenea fractură de logică e greu de întâlnit chiar și în politică”, a mai notat acesta.

„Fritz sărbătorește victoria democraților americani, un partid de centru-stânga, și anunță înfrângerea social-democraților români.

O asemenea fractură de logică e greu de întâlnit chiar și în politică.

O adevărată capodoperă a analfabetismului doctrinar.

Domnule Fritz, în America ați fi votat cu democrații sau ați fi ținut cu republicanii?

Că ideologic pare că v-ați rătăcit pe drum.

Iar logica a rămas acasă.

Dacă a existat!”, arată mesajul lui Adrian Câciu.

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Dominic Fritz consideră că rezultatul alegerilor de la mijlocul mandatului din SUA arată că „sistemul poate fi învins”, iar alegătorii „au respins retorica de ură şi politica egoistă care nu livrează rezultate pentru ei”. Președintele USR a prezentat trei concluzii pentru România și a lansat un avertisment pentru Partidul Social Democrat.

Editor : Alexandru Costea