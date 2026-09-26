Câciu îl acuză pe Mureșan că a făcut programul de guvernare cu AI. Premierul desemnat: „Ideile sunt elaborate cu inteligenţa umană”

Fostul ministru PSD al Finanțelor Adrian Câciu l-a acuzat pe Siegfried Mureșan că a făcut programul de guvernare cu ajutorul inteligenței artificiale. El a indicat o notă din program, care menționa că „designul și formatarea” documentului au fost realizate cu ajutorul inteligenței artificiale. În replică, Siegfried Mureșan a dat asigurări că programul a fost „elaborat cu inteligenţa umană” și a precizat că doar „liniile şi punctuleţele” au fost realizate cu ajutorul AI.

„Noaptea imposturii și a incompetenței! Un candidat pentru funcția de premier nu este în stare să scrie un program de guvernare. Și îl face cu AI! O sfidare! Vasile, te conduce Claude?”, a scris fostul ministru PSD sâmbătă pe Facebook, după ce programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan a fost publicat.

El a postat și o captură cu o notă din documentul asumat de Mureșan, în care se precizează:

„Conținutul programului este rezultatul contribuțiilor partidelor coaliției și ale ministerelor. Designul și formatarea contribuțiilor umane au fost realizate cu sprijinul instrumentelor moderne digitale – Claude Fable 5.1 (Anthropic).”

Ulterior, Câciu și-a editat postarea și a scris că „după ce s-au facut de râs, au scos pagina cu referinta la Claude. Dar programul rămâne scris cu Claude, AI! Vasile, nu poți scoate Claude-ul din Vasile!”.

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Mureșan: e făcut „cu inteligenţa umană”

În replică, Siegfried Mureşan a respins ideea că ar fi elaborat programul de guvernare cu inteligenţa artificială și a declarat că „toată munca” a fost făcută împreună cu experţii celor trei partide care îl susţin - PNL, USR şi UDMR - şi doar a „formatat” programul şi a făcut „liniile şi punctuleţele” cu tehnologia informaţiei.

„Toate ideile pe care noi le-am introdus în programul de guvernare sunt idei elaborate cu inteligenţa umană, toată munca pe care am făcut-o la programul de guvernare am făcut-o împreună cu experţii celor trei partide; am formatat programul de guvernare, am făcut liniile şi punctuleţele şi aşa mai departe cu tehnologia informaţiei, aşa cum cu toţii, în era modernă, facem de mulţi ani de zile. Toate ideile sunt rezultatul inteligenţei umane din cele trei partide, al contribuţiilor colegilor din cele trei partide, din administraţia locală, din administraţia centrală, din grupurile parlamentare”, a declarat Siegfried Mureşan sâmbătă, la Parlament, după ce a depus programul de guvernare şi echipa de miniştri.

Mureşan a precizat că ideile din program sunt şi rezultatul celor primite din societate, de la fermieri, de la întreprinzători, de la sindicate, de la asociaţii patronale.

„Dar nu l-am scris de mână cu pixul, ci l-am scris pe calculator, şi am folosit tehnologia informaţiei şi mijloacele IT care ne fac pe toţi mai eficienţi în anul 2026”, a mai explicat Mureşan.

Editor : B.P.