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Video Calcule pentru învestirea unui nou guvern: pe câte voturi se pot baza Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, fără a apela la AUR

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Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Cum arată calculele în ceea ce privește Guvernul Siegfrid Mureșan Calculele pentru Guvernul Sorin Grindeanu

PSD a anunțat că-l propune pe Sorin Grindeanu pentru un guvern minoritar, în timp ce PNL-USR-UDMR îl vor pe Siegfried Mureșan. Dar dacă e să ne uităm la toate declarațiile politice făcute în ultimele zile, ne dăm seama de un lucru, indiferent de desemnarea care ar urma să fie făcută de Nicușor Dan: niciuna dintre variante, în aceste momente, nu ar aduna voturile necesare pentru a fi învestit guvernul, dacă niciun parlamentar AUR nu va putea fi convins să voteze.

Cum arată calculele în ceea ce privește Guvernul Siegfrid Mureșan

PNL, USR, UDMR plus minoritățile ar aduna 168 de voturi. Asta înseamnă că Guvernului condus de Mureșan i-ar lipsi 65 de voturi în Parlament pentru a putea fi învestit. În urma negocierilor cu parlamentarii, ar mai putea aduna ceva voturi de la neafiliați - 20 și  alte 16 de la liberalii din aripa Veștea. S-ar aduna astfel un total de 204 voturi, dacă reușesc să îi convingă pe acești parlamentari. În mod clar, ar mai fi nevoie de 29 de voturi pentru a obține învestirea.

Calculele pentru Guvernul Sorin Grindeanu

Varianta cu Sorin Grindeanu premier, care își dorește un guvern monocolor, s-ar baza pe voturile social-democrațilo și pe voturile minorităților. Asta ar însemna 144 de voturi, ceea ce înseamnă că lipsesc 89 de voturi până la minimul necesar pentru învestire - 233. PSD ar mai putea să adune voturi, spre deosebire de Siegfried Mureșan, de la UPR, de la PACE și de asemenea de la tabăra Veștea - 16 voturi, dar și de la parlamentarii neafiliați. Asta ar însemna un total de 208 voturi. Ar lipsi astfel 25 de voturi pentru că acest guvern să fie învestit. 

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Editor : B.E.

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