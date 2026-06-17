Live TV

Calculele în PNL se complică: Veștea ar vrea și la șefia partidului. Tabăra Bolojan cere excluderea acestuia. Ședință de urgență

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
Ilie Bolojan și Adrian Veștea la reuniunea Consiliului Național al Partidului Național Liberal, la Palatul Parlamentului, 28 iunie 2025. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Veștea vrea în locul lui Bolojan Planul de rezervă făcut în taină de Bolojan-Kelemen-Fritz

Adrian Veștea ar putea ajunge simultan pe lista pentru excluderea din partid și pe cea a candidaților la șefia PNL. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că Veștea analizează o candidatură împotriva lui Ilie Bolojan la Congresul partidului, în timp ce liberalii apropiați de actuala conducere vor să grăbească excluderea acestuia din partid. De la ora 16:00, conducerea de la București intră în ședință de urgență.

Biroul Politic Național al PNL se reunește din nou astăzi, de la ora 16:00. Potrivit informațiilor Digi24.ro, vor începe procedurile pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid.

Conducerea PNL a anunțat încă de ieri că premierul desemnat este considerat în afara partidului, dat fiind faptul că a acceptat în secret nominalizarea președintelui Nicușor Dan. Până la a fi exclus definitiv, însă, este nevoie de mai mulți pași procedurali.

BPN trebuie să propună excluderea, însă fiind vorba despre un membru cu funcție de conducere, pentru că Adrian Veștea este prim-vicepreședinte PNL, decizia finală se va lua în cadrul unui for extins al liderilor - Consiliul Național (CN) al PNL. Astfel, în ședința de azi se va convoca și o reuniune a CN, care ar putea avea loc vineri.

Totodată, Ilie Bolojan vrea să propună și organizarea unui Congres extraordinar. Cel mai probabil, acesta ar urma să aibă loc duminică, 21 iunie, au declarat surse din conducerea PNL.

Veștea vrea în locul lui Bolojan

La același Congres, dacă va fi învestit premier, Adrian Veștea și-ar dori să înainteze propria candidatură la șefia partidului, au precizat aceleași surse. Cu alte cuvinte, să își facă propria echipă și să îl contracandideze pe Ilie Bolojan, pentru a separa mai clar apele în interiorul PNL.

Totul depinde de cât de repede Guvernul propus de Adrian Veștea va ajunge la vot în Parlament și dacă va reuși să adune cele 233 de voturi necesare.

Planul de rezervă făcut în taină de Bolojan-Kelemen-Fritz

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au decis deja următoarea mutare dacă Adrian Veștea renunță la nominalizare sau pică la vot. PNL, USR și UDMR îi vor propune președintelui Nicușor Dan un plan comun: fie îl desemnează pe Sorin Grindeanu premier, fie un alt liberal. Ambele variante s-ar bucura de sprijinul celor 3 partide, dar cu unele condiții. În plus, atitudinea lui Bolojan ar fi mai flexibilă și ar accepta să nu fie tot el propunerea de premier a PNL. 

  •  Guvern PSD cu Sorin Grindeanu desemnat premier;

În acest caz, cele trei partide și-ar da votul în Parlament, sub argumentul că social-democrații trebuie să își asume guvernarea dacă au dărâmat vechiul guvern, și ar urma să propună un protocol pentru a susține proiecte importante precum cele legate de SAFE sau PNRR.  suveraniștilor.

  • Guvern PNL-USR-UDMR;

Pentru că, singure, cele trei partide nu ar avea majoritate, vorbim în acest scenariu despre un guvern minoritar, care să fie susținut de PSD în Parlament. Pentru a se asigura că au voturile social-democraților, cei trei lideri ar fi căzut de acord ca Ilie Bolojan să nu mai fie propunerea PNL de premier. 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea la cotroceni
2
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
INSTANT_PNL_DECLARATII hubert thuma_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Stenograme din ședința PNL. Thuma, către Bolojan: „Voturile PSD au fost bune când ați...
Adrian Veștea.
4
Ce studii are Adrian Veștea: explicații despre parcursul său academic și profesional. „Am...
vestea inquam george calin
5
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
Cum l-a numit Messi pe Ronaldo, după ce l-a depășit în topul all-time al marcatorilor la Cupa Mondială
Digi Sport
Cum l-a numit Messi pe Ronaldo, după ce l-a depășit în topul all-time al marcatorilor la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BLNM9338 (1)
UDMR se întâlnește pentru a lua decizia de a nu sprijini Guvernul Veștea în Parlament. Explicațiile lui Csama Botond
BUCURESTI - CONFERINTA AUR - ROMANIA, TARA ESUATA - 6 SEPT 2022
Deputatul AUR Mohammad Murad spune că va vota Guvernul Veștea: care e condiția pe care o pune
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrișor Peiu neagă existența unor negocieri pentru ca aleșii AUR să voteze Guvernul Veștea. Postare critică la adresa lui Nicușor Dan
profimedia-1107742527
Eugen Tomac, prima ieșire publică după înlocuire: La consultări, PNL și PSD au manifestat deschidere pentru un guvern tehnocrat
photo-collage.png - 2025-07-18T153229.769
Nicu Ștefănuță, mesaj dur pentru partidele care negociază cu AUR: „Când adaugi extrema dreaptă la masă, ai încheiat jocul democratic”
Recomandările redacţiei
profesori protest 17 iunie bucurești
Protest la Guvern şi Parlament: sindicaliştii din educaţie sunt...
Andrew Tate.
Andrew Tate, audiat la DIICOT. Procurorii îi cer noi explicații...
steagurile sua si iranului
Ce cuprinde memorandumul de înțelegere în 14 puncte SUA-Iran...
tiruri camioane vama siret
Blocaje în vămi: angajații intră în grevă de avertisment și acuză...
Ultimele știri
„Fără precedent”. Orașul Boston a rămas fără bere din cauza numărului mare de scoțieni veniți la Campionatul Mondial 2026
Contribuabilii vor putea discuta prin videoconferință cu inspectorii ANAF. Ce controale și verificări vor putea fi făcute online
De la o rată a fumatului de 15% la 5%: rețeta Suediei pentru o societate fără fum
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce a apărut o tânără cu ochiul vânăt în ziua logodnei sale: "A fost dureros, dar nu aveam de gând să las...
Cancan
488 lei în plus la pensii pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și care este condiția
Fanatik.ro
Dilema lui Andrei Vochin: cine-i ia locul lui Darius Olaru la FCSB? „Urmașul nu este nici Tănase, nici...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
Noutate în cantonamentul FCSB! Roș-albaștrii i-au găsit imediat înlocuitor: „Calități remarcabile”
Adevărul
Ce urmează pentru PNL după mișcarea lui Nicușor Dan. Andrei Ţăranu: „Dar în capul domnului Bolojan ce...
Playtech
Ce studii are Adrian Veștea. Premierul desemnat a urmat cursurile unei universități care a fost desființată
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! Istvan Kovacs, caz UNIC la Cupa Mondială 2026, după decizia FIFA
Pro FM
Cum arăta mama Ancăi Țurcașiu. Imaginea rară postată de artistă i-a impresionat pe fani: „Tulburător de...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
Micile obiceiuri care îți pot aduce mii de euro în plus la pensie. Ce fac diferit oamenii care reușesc să...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj către pensionari: Mai repede vă face dreptate instanța decât noi. Banii se iau mai ușor
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Unul dintre cele mai mari mistere de la Stonehenge ar putea fi rezolvat. Cum a ajuns uriașa Piatră a...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Tom Cruise și Elsina Khayrova, mai tânără decât el cu 25 de ani, din nou împreună? Apariția care a stârnit...
UTV
Zendaya și Tom Holland au întors toate privirile la Madrid. Cei doi au dat startul turneului pentru...