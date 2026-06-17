Calculele în PNL se complică: Veștea ar vrea și la șefia partidului. Tabăra Bolojan cere excluderea acestuia. Ședință de urgență

Adrian Veștea ar putea ajunge simultan pe lista pentru excluderea din partid și pe cea a candidaților la șefia PNL. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că Veștea analizează o candidatură împotriva lui Ilie Bolojan la Congresul partidului, în timp ce liberalii apropiați de actuala conducere vor să grăbească excluderea acestuia din partid. De la ora 16:00, conducerea de la București intră în ședință de urgență.

Biroul Politic Național al PNL se reunește din nou astăzi, de la ora 16:00. Potrivit informațiilor Digi24.ro, vor începe procedurile pentru excluderea lui Adrian Veștea din partid.

Conducerea PNL a anunțat încă de ieri că premierul desemnat este considerat în afara partidului, dat fiind faptul că a acceptat în secret nominalizarea președintelui Nicușor Dan. Până la a fi exclus definitiv, însă, este nevoie de mai mulți pași procedurali.

BPN trebuie să propună excluderea, însă fiind vorba despre un membru cu funcție de conducere, pentru că Adrian Veștea este prim-vicepreședinte PNL, decizia finală se va lua în cadrul unui for extins al liderilor - Consiliul Național (CN) al PNL. Astfel, în ședința de azi se va convoca și o reuniune a CN, care ar putea avea loc vineri.

Totodată, Ilie Bolojan vrea să propună și organizarea unui Congres extraordinar. Cel mai probabil, acesta ar urma să aibă loc duminică, 21 iunie, au declarat surse din conducerea PNL.

Veștea vrea în locul lui Bolojan

La același Congres, dacă va fi învestit premier, Adrian Veștea și-ar dori să înainteze propria candidatură la șefia partidului, au precizat aceleași surse. Cu alte cuvinte, să își facă propria echipă și să îl contracandideze pe Ilie Bolojan, pentru a separa mai clar apele în interiorul PNL.

Totul depinde de cât de repede Guvernul propus de Adrian Veștea va ajunge la vot în Parlament și dacă va reuși să adune cele 233 de voturi necesare.

Planul de rezervă făcut în taină de Bolojan-Kelemen-Fritz

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au decis deja următoarea mutare dacă Adrian Veștea renunță la nominalizare sau pică la vot. PNL, USR și UDMR îi vor propune președintelui Nicușor Dan un plan comun: fie îl desemnează pe Sorin Grindeanu premier, fie un alt liberal. Ambele variante s-ar bucura de sprijinul celor 3 partide, dar cu unele condiții. În plus, atitudinea lui Bolojan ar fi mai flexibilă și ar accepta să nu fie tot el propunerea de premier a PNL.

Guvern PSD cu Sorin Grindeanu desemnat premier;

În acest caz, cele trei partide și-ar da votul în Parlament, sub argumentul că social-democrații trebuie să își asume guvernarea dacă au dărâmat vechiul guvern, și ar urma să propună un protocol pentru a susține proiecte importante precum cele legate de SAFE sau PNRR. suveraniștilor.

Guvern PNL-USR-UDMR;

Pentru că, singure, cele trei partide nu ar avea majoritate, vorbim în acest scenariu despre un guvern minoritar, care să fie susținut de PSD în Parlament. Pentru a se asigura că au voturile social-democraților, cei trei lideri ar fi căzut de acord ca Ilie Bolojan să nu mai fie propunerea PNL de premier.

Editor : A.G.