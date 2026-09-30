Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, spune că social-democrații își doresc ca o viitoare majoritate să fie construită în jurul PSD și sugerează că o schimbare de poziționare a UDMR ar putea facilita negocierile după votul de miercuri asupra Guvernului Mureșan. Negrescu a declarat, la Digi24, că la Bruxelles există deja așteptări privind următoarea nominalizare pentru funcția de premier și formarea unui nou guvern, iar perspectiva unor alegeri anticipate este privită „cu îngrijorare”.

Victor Negrescu a declarat miercuri, la Digi24, că primește întrebări din partea colegilor europarlamentari despre criza politică de la București și despre ceea ce se va întâmpla după votul asupra Guvernului Mureșan. Potrivit acestuia, subiectul a fost discutat și informal la Bruxelles, inclusiv în contextul unei întâlniri la care au participat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European și liderii principalelor grupuri politice.

„Întrebarea pe care am primit-o recent este ce se va întâmpla după ce cel mai probabil Sigfried Mureșan va cădea în Parlamentul României. Chiar ieri am avut o întâlnire la care au participat atât președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen cât și președinta Parlamentului European și liderii principalului grupul politice și toată lumea se așteaptă, de fapt, să vadă următoarea nominalizare și următorul guvern. Acestea au fost discuții mai degrabă informale, nu pot să citez pe cineva, însă ce pot să vă spun eu este că România este în continuare privită ca o țară stabilă, o țară parteneră, credibilă, însă evident și-a dorit să aibă la București un partener de dialog pentru că în prezent discutăm la nivel european un dosar extrem de relevant pentru țara noastră, viitorul buget european multianual și sunt discuții la nivel de miniștri pe fiecare dosar în parte, fie că vorbim de subvenții pentru fermieri, fie că vorbim de fondul pentru dezvoltarea locală, acolo este important să ai miniștrii cu puteri de pline care să negocieze aceste aspecte”, a declarat Victor Negrescu.

Europarlamentarul PSD a subliniat că formarea unui guvern cu puteri depline este importantă și în contextul negocierilor europene privind viitorul buget multianual, inclusiv în dosare care privesc subvențiile pentru fermieri și fondurile destinate dezvoltării locale.

„În același timp, aș zice că oamenii s-au obișnuit. Nu e singurul stat care a tăcut printr-o astfel de perioadă. Am avut Belgia, am avut Bulgaria, însă cu siguranță, probabil, în săptămânile care urmează se așteaptă să existe totuși un guvern la București, ceea ce sperăm cu toții, pentru că e nevoie de stabilitate, însă despre acest guvern, despre această nominalizare, până acum feedback-ul pe care l-am primit eu a fost acela că este evident că nu va merge mai departe și că toată lumea se așteaptă totuși ca partidele să revină la masa discuțiilor după acest moment politic”, a afirmat Negrescu.

Victor Negrescu: Poate UDMR își va schimba poziționarea

Întrebat dacă un eventual guvern PSD-AUR ar putea reprezenta un partener de încredere pentru instituțiile europene, Victor Negrescu a spus că nu vede în prezent un asemenea scenariu și că se așteaptă ca președintele României să facă o nouă desemnare care să permită conturarea unei majorități „democrate, pro-occidentale, pro-europene”.

„Eu cred că, în ciudat speculațiilor pe care le vedem în spațiul public, nu suntem într-un astfel de posibil scenariu. Evident, președintele României este cel care va face din nou, așa cum a anuntat o desemnare. Mă aștept, totuși, ca în continuare să mențină această linie pe care a definit-o aceea de a nu susține prezența la guvernarea unor partide care în trecut au fost acuzate ca fiind extremiste și, în consecință, mă aștept să meargă într-o nominalizare care poate contura o majoritate, totuși, democrată, pro-occidentală, pro-europeană”, a spus europarlamentarul.

Negrescu a precizat că PSD dorește ca viitoarea majoritate să fie construită în jurul social-democraților și a indicat UDMR drept un posibil partener în această formulă.

„Evident că noi dorim ca această majoritate să fie în jurul Partidului Social-Democrat. Credem că, de îndată ce poate partenerii din UDMR își vor schimba poziționarea, automat va fi mai ușor să formăm o majoritate. Și, în sensul acesta, deja am văzut ultimile anunțuri care indică chestiunea aceasta, că, totuși, ar prefera cel puțin respectiva formație să nu se meargă către alegere anticipate și, mai degrabă, să găsim o soluție de consens”, a declarat Victor Negrescu.

În opinia sa, pentru succesul unei noi formule vor conta atât persoana desemnată pentru funcția de premier, cât și componența viitorului Cabinet.

„Evident, va conta foarte mult persoana nominalizată, dacă va fi președintele Partidului Social-Democrat sau va fi altcineva, dacă vor fi miniștri politici sau vor fi miniștri doar tehnocrati. Toate aceste elemente vor conta în discuțiile care se vor purta, nu eu pot lua decizia, formațiunile politice le vor lua în structurile statutare. Însă, eu cred, totuși, că viitoarea propunere va avea șanse mai mari să treacă, mai ales dacă atitudinea este una diferită”, a adăugat acesta.

Europarlamentarul PSD a criticat, în acest context, „liniile roșii” stabilite de unele dintre partidele care se definesc drept pro-occidentale și care exclud colaborarea cu PSD. Negrescu a amintit că, înaintea nominalizării lui Siegfried Mureșan, ceruse partidelor să renunțe la aceste condiții și să reia dialogul.

„Eu, săptămâna trecută, marți, înainte de nominalizare, am făcut apel la partidele politice care se denumesc ca fiind pro-occidentale să treacă peste liniile roșii. Încă avem formațiuni politice care, de exemplu, au votat în forurile statutare rezoluții de respingere a colaborării, de exemplu, cu Partidul Social-Democrat și am spus că aceste linii roșii nu ajută. Haideți să fim constructivi”, a declarat el.

Negrescu a susținut că răspunsul venit inclusiv din partea lui Siegfried Mureșan a constat în comparații între PSD și Vladimir Putin, despre care spune că „nu își au locul”, și că acestea au contribuit la lipsa dialogului dintre tabere.

„Partenerii europeni se uită cu îngrijorare la eventualitatea unor alegeri anticipate”

Victor Negrescu a susținut că, din discuțiile pe care le-a avut la nivel european, instalarea unui guvern stabil la București ar fi preferată declanșării alegerilor anticipate. Motivul invocat este impredictibilitatea rezultatului și riscul apariției unui Parlament și mai fragmentat.

„Aș zice că și partenerii europeni și piețele internaționale se uită cu îngrijorare la eventualitatea unor alegeri anticipate, pentru că rezultatul este unul impredictibil. Am avut, așa cum știm cu toții, acele rezultate pe care nimeni nu le putea aștepta la alegerile prezidențiale anterioare și atunci există riscul, din nou, să avem un Parlament și mai fragmentat, cu foarte multe dispute, cu lideri politici care au o poziționare neclară vizavi de investițiile străine, vizavi de dezvoltarea României, vizavi de atragerea fondurilor europene, și acest element reprezintă un risc major. De aceea, aș zice că mai degrabă partenerii noștri ne invită la dialog, mai mult decât să organizăm alegerile anticipate”, a afirmat Negrescu.

El a precizat că decizia rămâne una suverană și că alegerile anticipate reprezintă un mecanism normal într-o democrație, dând exemplul Danemarcei, unde un premier în funcție a declanșat alegeri și le-a câștigat. În cazul României, însă, spune europarlamentarul, contextul este diferit, din cauza situației politice și regionale, a deficitului și a problemelor încă nerezolvate în privința PNRR.

„Aș zice că situația României este una mai specifică, dat fiind acest context politic și contextul regional, date fiind problemele pe care le avem pe componenta de deficit, dat fiind faptul că în continuare nu am închis tot Planul Național de Redresare și Reziliență. Mai degrabă, din discuțiile purtate, și formale, și informale, mesajul pe care l-am primit este că toată lumea ar prefera să avem un guvern stabil decât să intrăm în trei-patru luni de alegeri, de campanie, de atacuri și de dispute care, de fapt, riscă să afecteze inclusiv stabilitatea economică și predictibilitatea noastră din punct de vedere bugetar”, a conchis Victor Negrescu.

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Editor : M.I.