Calendarul electoral pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie: Lista localităților unde se votează

Alegerile locale parțiale programate pentru 7 decembrie 2025 se vor desfășura în municipiul București pentru ocuparea funcției de primar general, în județul Buzău pentru președinția Consiliului Județean și în alte 12 localități din țară, pentru desemnarea primarilor în funcțiile vacante. Depunerea candidaturilor este stabilită pentru 11 și 12 noiembrie, iar campania electorală va începe din 22 noiembrie. Votul se va desfășura duminică, 7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00.

Alegerile parțiale sunt scrutinuri organizate pentru a ocupa funcțiile locale vacante atunci când un primar sau un președinte de consiliu își încheie mandatul înainte de termen.

Lista localităților unde se votează la alegerile locale parțiale din 2025

Alegerile parțiale din 7 decembrie 2025 vor avea loc în următoarele localități:

Municipiul București - funcția de primar general;

Județul Buzău - funcția de președinte al Consiliului Județean;

Comuna Remetea (județul Bihor), funcția de primar;

Comuna Mihai Eminescu (județul Botoșani),funcția de primar;

Comuna Marga (județul Caraș-Severin), funcția de primar;

Comuna Dobromir (județul Constanța), funcția de primar;

Comuna Lumina (județul Constanța), funcția de primar;

Orașul Găești (județul Dâmbovița), funcția de primar;

Comuna Sopot (județul Dolj), funcția de primar;

Comuna Valea Ciorii (județul Ialomița), funcția de primar;

Comuna Vânători (județul Iași), funcția de primar;

Comuna Poienile de sub Munte (județul Maramureș), funcția de primar;

Comuna Șieu (județul Maramureș), funcția de primar;

Comuna Cârța (județul Sibiu), funcția de primar.

Calendarul electoral pentru alegerile locale parțiale

Calendarul principal al acțiunilor electorale este următorul:

11 noiembrie - Începerea perioadei de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar în următoarele circumscripții electorale: comuna Remetea, județul Bihor; comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani; comuna Marga, județul Caraș-Severin; comuna Dobromir, județul Constanța; comuna Lumina, județul Constanța; orașul Găești, județul Dâmbovița; comuna Sopot, județul Dolj; comuna Valea Ciorii, județul Ialomița; comuna Vânători, județul Iași; comuna Poienile de sub Munte, județul Maramureș; comuna Șieu, județul Maramureș; comuna Cârța, județul Sibiu.

12 noiembrie - Începerea perioadei de depunere a candidaturilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru funcția de primar general al municipiului București.

În termen de 24 de ore de la desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție, cel mai târziu la data de: 12 noiembrie 2025 - Completarea birourilor electorale de circumscripție comunală și orășenească cu reprezentanții propuși de organizațiile județene ale partidelor politice parlamentare.

Vezi și: Modelul listei susținătorilor care este folosit la alegerile locale, inclusiv la alegerile locale parțiale din anul 2025

În maximum 5 zile de la data înființării birourilor electorale de circumscripție comunală și orășenească în județele în care se organizează alegeri parțiale într-o singură circumscripție electorală, cel mai târziu la data de 15 noiembrie 2025:

Înregistrarea alianțelor electorale pentru alegerea primarului în circumscripția electorală comunală sau orășenească, după caz (doar pentru județele în care se organizează alegeri parțiale într-o singură circumscripție electorală).

În maximum 5 zile de la data înființării Biroului electoral de circumscripție județeană Buzău și a Biroului electoral de circumscripție a municipiului București, cel mai târziu la data de 16 noiembrie 2025:

Înregistrarea alianțelor electorale la alegerile parțiale pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarul general al municipiului București.

17 noiembrie 2025, cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data alegerilor: Încheierea perioadei de depunere a tuturor candidaturilor.

22 noiembrie: Începerea campaniei electorale

2 decembrie, cel mai târziu cu 5 zile înaintea datei alegerilor: Tipărirea buletinelor de vot

În ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor: 6 decembrie 2025, ora 7:00 - Încheierea campaniei electorale.

7 decembrie - ziua votului, între orele 7:00 și 21:00.

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de: 8 decembrie 2025, ora 21:00 - Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale și întocmirea dosarelor cu rezultatele votării Predarea către biroul electoral de circumscripție a dosarelor cuprinzând rezultatele votării în secția de votare. (Sursa: HOTĂRÂRE pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025)

