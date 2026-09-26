Calendarul învestirii Guvernului Mureșan. Când au loc audierile miniștrilor și votul în Parlament

Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan se vor desfășura luni și marți, 28 și 29 septembrie, în comisiile parlamentare de specialitate. Luni, audierile vor începe la ora 14.00 și se vor încheia la ora 20.00, iar marți vor fi reluate de la ora 10.00 până la ora 20.00, conform deciziei Birourilor Permanente reunite ale celor două Camere. Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de învestitură ar urma să aibă loc miercuri, de la ora 13.00.

Procedura pentru învestirea Guvernului Mureșan a fost stabilită sâmbătă, după ce premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși.

Cum arată programul audierilor

Luni, 28 septembrie

Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan vor începe luni, 28 septembrie, de la ora 14.00 și se vor încheia la ora 20.00.

14.00 - 15.00: ministrul Energiei, Sebastian Burduja

ministrul Energiei, Sebastian Burduja 15.00 - 16.00: ministrul Agriculturii, Tanczos Barna

ministrul Agriculturii, Tanczos Barna 16.00 - 17.00: ministrul Apărării, Radu Miruță

ministrul Apărării, Radu Miruță 17.00 - 18.00: ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă

ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă 18.00 - 19.00: ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare

ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare 19.00 - 20.00: ministrul Economiei, Irineu Darău

Marți, 29 septembrie

Audierile vor fi reluate la ora 10.00 și sunt programate până la ora 20.00.

10.00 - 11.00: ministrul Afacerilor Interne, Mircea Abrudean

ministrul Afacerilor Interne, Mircea Abrudean 11.00 - 12.00: ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru

ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru 12.00 - 13.00: ministrul Muncii, Raluca Turcan

ministrul Muncii, Raluca Turcan 13.00 - 14.00: ministrul Sănătății, Oana Gheorghiu

ministrul Sănătății, Oana Gheorghiu 14.00 - 15.00: ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu

ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu 15.00 - 16.00: ministrul Justiției, Andrea Chis

ministrul Justiției, Andrea Chis 16.00 - 17.00: ministrul Culturii, Ötvös Koppány Bulcsú

ministrul Culturii, Ötvös Koppány Bulcsú 17.00 - 18.00: ministrul Educației, Mihai Dimian

ministrul Educației, Mihai Dimian 18.00 - 19.00: ministrul Dezvoltării, Cseke Attila

ministrul Dezvoltării, Cseke Attila 19.00 - 20.00: ministrul Mediului, Diana Buzoianu

Avizul comisiilor de specialitate este consultativ.

Votul de învestitură în plenul reunit al celor două Camere este programat miercuri, la ora 13.00. Pentru a trece de Parlament, Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi.

Editor : A.P.