Calendarul învestirii Guvernului Mureșan. Când au loc audierile miniștrilor și votul în Parlament

Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan se vor desfășura luni și marți, 28 și 29 septembrie, în comisiile parlamentare de specialitate. Luni, audierile vor începe la ora 14.00 și se vor încheia la ora 20.00, iar marți vor fi reluate de la ora 10.00 până la ora 20.00, conform deciziei Birourilor Permanente reunite ale celor două Camere. Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru acordarea votului de învestitură ar urma să aibă loc miercuri, de la ora 13.00.
Procedura pentru învestirea Guvernului Mureșan a fost stabilită sâmbătă, după ce premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși.
Cum arată programul audierilor
Luni, 28 septembrie
Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Mureșan vor începe luni, 28 septembrie, de la ora 14.00 și se vor încheia la ora 20.00.
- 14.00 - 15.00: ministrul Energiei, Sebastian Burduja
- 15.00 - 16.00: ministrul Agriculturii, Tanczos Barna
- 16.00 - 17.00: ministrul Apărării, Radu Miruță
- 17.00 - 18.00: ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă
- 18.00 - 19.00: ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare
- 19.00 - 20.00: ministrul Economiei, Irineu Darău
Marți, 29 septembrie
Audierile vor fi reluate la ora 10.00 și sunt programate până la ora 20.00.
- 10.00 - 11.00: ministrul Afacerilor Interne, Mircea Abrudean
- 11.00 - 12.00: ministrul Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru
- 12.00 - 13.00: ministrul Muncii, Raluca Turcan
- 13.00 - 14.00: ministrul Sănătății, Oana Gheorghiu
- 14.00 - 15.00: ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu
- 15.00 - 16.00: ministrul Justiției, Andrea Chis
- 16.00 - 17.00: ministrul Culturii, Ötvös Koppány Bulcsú
- 17.00 - 18.00: ministrul Educației, Mihai Dimian
- 18.00 - 19.00: ministrul Dezvoltării, Cseke Attila
- 19.00 - 20.00: ministrul Mediului, Diana Buzoianu
Avizul comisiilor de specialitate este consultativ.
Votul de învestitură în plenul reunit al celor două Camere este programat miercuri, la ora 13.00. Pentru a trece de Parlament, Guvernul Mureșan are nevoie de 233 de voturi.
Editor : A.P.