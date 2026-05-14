Călin Georgescu a lăudat PSD și pe Simion pentru moțiune: „Prim pas spre reconciliere națională”. Ce spune despre funcția de premier

Călin Georgescu a lăudat Partidul Social Democrat și pe George Simion „în special” pentru moțiunea de cenzură: „Felicitări. A fost un prim pas spre reconciliere națională”, a afirmat Georgescu.

„Ce pot să spun însă este că apreciez demersul făcut de partidul AUR împreună cu președintele partidului, George Simion, la moțiunea de cenzură. Consider că în mod real George Simion a făcut, a organizat foarte bine această acțiune și și-au asumat-o împreună”, a declarat Georgescu la Marius Tucă Show.

„Împreună cu Partidul Social Democrat, și amândoi într-adevăr, au dat dovadă, după 35 de ani, ambele partide, de primul pas pentru ceea ce înseamnă reconciliere națională. Felicitări ambelor partide și, sigur, în mod special lui George Simion, explică Georgerscu”.

Întrebat dacă ar accepta să fie nominalizat premier, Călin Georgescu a negat că ar fi spus „da” (deși așa s-ar fi dedus din cele spuse mai devreme în interviu) și a corectat spunând că e „gata oricând să servească poporul român, doar că nu în orice condiții”, precizând că nu totuși nu s-a referit la mandatul de premier. Cât privește răspunsul la întrebare a continuat: „Vom trăi și vom vedea”.

