Călin Georgescu a plătit amenda de 200.000 de lei dată de Autoritatea Electorală Permanentă

Călin Georgescu. Foto: Profimedia Images

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu a plătit amenda de 200.000 de lei dată de Autoritatea Electorală Permanentă, pentru încălcarea legislaţiei privind finanţarea campaniei electorale. Informaţia a fost confirmată pentru News.ro de către preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu. Banii ajung la bugetul de stat.

Preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, a confirmat că fostul candidat Călin Georgescu a plătit amenda de 200.000 de lei dată de AEP, în urma neregulilor găsite în finanţarea campaniei electorale din 2024.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a aplicat amenzi în valoare de peste 1,6 milioane de lei şi a confiscat peste 19,5 milioane de lei, în urma controalelor care au vizat finanţarea partidelor şi a campaniilor electorale din 2024 – 2025.

Cea mai mare amendă pe care AEP o poate acorda – 200.000 de lei – a fost aplicată fostului candidat independent Călin Georgescu, care a încălcat mai multe prevederi legale.

Expert Forum a realizat un raport care sintetizează sancţiunile aplicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) în 2024 şi 2025, atât pentru finanţarea campaniilor electorale, cât şi pentru finanţarea politică.

Fostul candidat independent Călin Georgescu a încălcat prevederi legate de sursa fondurilor, tipurile de materiale care pot fi folosite şi depunerea raportului de venituri şi cheltuieli, respectiv a documentelor justificative.

AEP a sesizat şi Poliţia şi Parchetul General cu privire la campania lui Călin Georgescu.

Georgescu a primit mai multe amenzi, astfel:

-50.000 de lei – art 28 (1) a) cheltuielile aferente campaniilor electorale trebuie să provină numai din contribuţii ale candidaţilor sau ale formaţiunilor politice;

-25.000 de lei – art 36 (3) – Competitorii electorali au obligaţia de a imprima pe materialele electorale numele candidatului, operatorul economic, CMF şi tiraj, dacă este cazul;

-25.000 de lei – art 36 (32) – În termen de 30 de zile de la data încheierii campaniei electorale, competitorii electorali au obligaţia de a transmite la AEP o declaraţie cuprinzând informaţii privind descrierea materialelor de propagandă electorală online, producţia, perioada şi spaţiul de difuzare a acestora;

-50.000 de lei – art.47 alin. (1) – În 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, mandatarii financiari coordonatori sunt obligaţi să depună la AEP rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale şi cuantumul datoriilor înregistrate ca urmare a campaniei, însoţite de declaraţiile de la art. 28 alin. (13)'

-50.000 de lei – art. 50 alin (2) – Partidele politice şi candidaţii independenţi au obligaţia de a prezenta în termen de 15 zile AEP documentele solicitate.

