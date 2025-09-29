Călin Georgescu dă semne că revine în viața politică: „Nu există altă cale”. În mai spunea că vrea să fie un „observator pasiv”

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a vorbit luni seară despre retragerea sa din viața publică, dând de înțeles că va continua să fie activ din punct de vedere politic. „Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras”, a spus Georgescu după ce, la 26 mai, a transmis într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare că odată cu încheierea alegerilor prezidențiale din 24 mai 2025 a ales să încheie și implicarea sa activă în procesul politic.

„Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Nu te predai. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și acționezi. Nu există altă cale”, a declarat Călin Georgescu luni seara la emisiunea Marius Tucă Show de la gandul.ro.

În cadrul aceleiași emisiuni, Georgescu a vorbit despre faptul că a fost trădat de oameni foarte apropiați, iar acum în jurul său are „doar o mână de prieteni sau o mână de viteji” de care este foarte mândru.

„Aș vrea să le mulțumesc celor care m-au trădat pentru că m-au întărit. Este foarte frumos când se curăță lucrurile în jurul tău și ai doar o mână de prieteni sau o mână de viteji, în cazul meu, de care sunt foarte onorat și foarte mândru”, a spus fostul candidat la prezidențiale.

Mesajul de retragere din 26 mai 2025

La 26 mai 2025, într-un mesaj video publicat pe rețelele de socializare, Călin Georgescu a anunțat că se retrage din viața politică și alege să își păstreze „o poziție neutră și echidistantă, fără apartenențe politice”. Fostul candidat la alegerile prezidențiale spunea atunci că alege să fie „un observator pasiv al vieții publice și sociale” și dorește să își concentreze atenția și energia asupra familiei.

„Lumea este sătulă de conflicte, războaie, grabă, violență și exces de politică. În România, lupta politică exagerată a dus la depolitizare. Când atenția oamenilor este axată pe lupta politică, irelevantă pentru bunăstarea societății, înseamnă că oamenii profesiilor esențiale pentru bunăstarea țării sunt lăsați pe plan secund. Astfel, țara sărăcește. Profesionalismul construiește țara, în timp ce politicul o slăbește. Azi, politica pare să fi umplut tot spațiul”, a afirmat atunci Călin Georgescu, la dlouă zile de la alegerile prezidențiale câștigate de Nicușor Dan.

Trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat

La 16 septembrie 2025, Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat.

Este vorba de dosarul deschis de procurorii Parchetului General după ce Horațiu Potra și mercenarii lui au fost opriți în trafic în timp ce veneau înspre București. Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor , orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică. În același dosar au fost trimiși în judecată și Dorian Potra și Alexandru-Cosmin Potra, dar și alți 20 de mercenari.

În acest dosar procurorii amintesc de întâlnirea din 7 decembrie 2024, la un centru de echitație din Ilfov, în care Georgescu și Potra au pus în aplicare un plan prin care urmau să deturneze un protest de susținere față de fostul candidat la prezidențiale.

