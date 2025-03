Călin Georgescu a declarat, după ce Curtea Constituţională a respins definitiv candidatura sa la alegerile prezidenţiale, că el consideră că misiunea sa a fost îndeplinită și a adăugat că a expus „demonul în toată hidoșenia lui”. „Dacă doriți să susțineți orice persoană prin semnarea unor noi liste de candidatură, vă rog să o faceți cum vă dictează conștiință”, i-a îndemnat Georgescu pe susținătorii săi. Într-un mesaj separat pe platforma X, publicat în limbile română, franceză și engleză, el a atacat Franța și Uniunea Europeană: „Trăiască Franța și Bruxelul, Trăiască colonia lor numită România!”.

„În această campanie, în această chemare, aşa cum am numit-o, nu despre mine a fost vorba vreodată. Pentru mine aţi contat voi, poporul, nu eu. Nu a fost şi nu este vorba despre omul Călin Georgescu. Putea fi oricare altă persoană”, a susţinut Călin Georgescu, într-un mesaj video pe Facebook.

El a susţinut că „sistemul nu acceptă pe nimeni din afara lui”.

„De aceea eu am spus că nu schimbăm omul, ci schimbăm sistemul. Practic, oricare dintre voi ar fi fost în locul meu, ar fi putut ajunge preşedinte spunând adevărul şi dorind binele acestei ţări. Desigur, însă, sistemul nu l-ar fi acceptat pe baza acestor idei şi pe baza acestui discurs. Pentru prima dată, în 35 de ani, eu alături de voi am venit şi am spus adevărul. Am vorbit despre corupţie, despre dreptul îngrădit al poporului, despre umilinţele şi nedreptăţile la care suntem supuşi. Şi cel mai important, am venit cu soluţiile prin programul de ţară: «Hrană, apă, energie». Clar şi precis, adică prin noi înşine, independenţi, suverani şi demni. Am cerut pace între noi toţi. Pace pentru ţara noastră, pace în lume şi am solicitat însuşi sistemului să revină în slujba oamenilor”, a continuat Georgescu.

Acesta a adăugat că a vrut ca „Bucureştiul să fie capitala păcii şi România să fie o Elveţie a răsăritului”.

„Ca să ajungem acolo este nevoie să privim realitatea în ochi. În loc să spun că în ţară curge lapte şi miere, cum spun politicienii sistemului, eu am venit în faţa voastră şi am spus că până să curgă lapte şi miere, acum este sărăcie şi tristeţe şi nu mai vreau asta pentru poporul meu”, a spus fostul candidat.

„Voi sunteţi cei care trebuie să alegeţi ce vă doriţi pentru viitor şi sper ca de acum să o faceţi cu toată conştiinţa voastră. Consider că misiunea mea a fost îndeplinită, am expus demonul în toată hidoşenia lui”, a adăugat Călin Georgescu.

El a mai spus că „așa-zisa pandemie” a fost primul experiment ca „să fim împinși spre supunere totală”.

„Ce se întâmplă dovedește că nu suntem liberi. Nici în România, nici în Europa. Se încearcă din răsputeri, uneori cu orice preț, să fim împinși spre supunere totală. De exemplu, în așa-zisa pandemie s-a făcut primul experiment. Că ne-au închis în case, au scos armata pe străzi și ne-au interzis credința, bisericile și înmormântările. Atunci am picat testul. Puțini au ieșit să spună că nu era normal ce se întâmplă. Foarte puțin, dar important e că au fost. Sistemul neatestat a învățat și a înțeles că majoritar suntem supuși sau predispuși să ne supunem”, a mai precizat el.

„Iar după tot ce s-a întâmplat azi la Curtea Constituțională, de altfel, în ultimele luni, vă spun că voi rămâne ferm în semnalul meu pentru libertate, democrație, pace și demnitate. Dacă doriți să susțineți orice persoană prin semnarea unor noi liste de candidatură, vă rog să o faceți cum vă dictează conștiință. Pare că în aceste momente, democrația și libertatea își dau ultima suflare și de aceea au nevoie mai mult ca oricând să arătăm democratic și în pace, că alegerea noastră contează până în ultimul moment. Vă spun încă o dată noi suntem poporul, noi rămânem România. Vă mulțumesc. A fost o onoare să fim împreună în această chemare istorică”, a conchis Georgescu.

Atac la adresa Franței și a Uniunii Europene, într-un mesaj publicat pe X

Călin Georgescu a publicat, pe platforma X, un mesaj în limbile română, engleză și franceză, în care sugerează că Franța și Uniunea Europeană s-au opus candidaturii sale, iar România este o colonie a acestora

„11 martie 2025 - Azi, stăpânii au decis: fără egalitate, fără libertate, fără fraternitate pentru Români. Trăiască Franța și Bruxelul, Trăiască colonia lor numită România! În timp ce America devine măreață din nou, Europa și România - aflate în dictatură, au devenit mărunte și corupte.

Indiferența noastră și a partenerilor noștri se va plăti cu sufletul poporului acesta zdrobit în aceste momente, dar vă asigur că lucrurile nu vor rămâne așa! Răul sistemului nu va învinge, răul lor nu ne va învinge! Noi suntem poporul! Noi suntem România!”, a scris Georgescu pe X.

Călin Georgescu nu poate candida la alegerile prezidențiale din luna mai, după ce Curtea Constituțională a României a respins marți contestațiile privind decizia Biroului Electoral Central de invalidare a candidaturii sale, a anunțat instituția. Decizia CCR a fost luată cu unanimitate de voturi și este definitiv.

Editor : Ana Petrescu