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Video Călin Georgescu le cere parlamentarilor să-l suspende pe Nicușor Dan pentru forma „abuzivă” a propunerii noului Guvern

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Călin Georgescu și Nicușor Dan.
Călin Georgescu și Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos
Din articol
„Întoarcerea la democrație înseamnă turul doi înapoi”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a cerut „fiecărui membru al Parlamentului care mai are în inimă dragoste de țară” să înceapă procedura de suspendare din funcție a președintelui Nicușor Dan, căruia îi reproșează forma „abuzivă” și „sfidătoare” în care l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze un nou Guvern.

Georgescu a venit marți la sediul Judecătoriei Sectorului 1, unde avea termen în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, însă a stat doar câteva minute în sediul instanței, procesul fiind amânat pentru luna august.

La ieșirea din sediul Judecătoriei, în fața a sute de susținători, Călin Georgescu l-a acuzat pe Nicușor Dan că ocupă „ilegal” Palatul Cotroceni și i-a îndemnat pe parlamentari să înceapă procedura de suspendare din funcție a președintelui, fiind nemulțumit de modul în care șeful statului l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze nou Guvern, potrivit Agerpres. 

„Lovitura de stat, care a început pe 6 decembrie 2024, a atins zilele trecute apogeul - adică, ziua de 4 iunie 2026, când ocupantul ilegal de la Palatul Cotroceni a bătut ultimul cui în sicriul democrației românești, anulând total alegerile parlamentare de pe 1 decembrie 2024 și vocea poporului, prin forma abuzivă și sfidătoare a propunerii de Guvern. Se impune asumarea răspunderii de către inițiatorii acestui demers, pentru că va fi un dezastru economic și social masiv.

Și, în același timp, aceeași răspundere o poartă și partidele politice care vor vota acest Guvern. Eu mă adresez astăzi fiecărui membru al Parlamentului care mai are în inimă dragoste de țară, fiecărui reprezentant ales care a depus jurământ față de țară și popor - a venit vremea să vă ridicați, este momentul ca imediat să începeți procedura de suspendare împotriva președintelui ilegal de la Cotroceni. Și asta nu mâine, nu prin alte demersuri, ci imediat, pentru că acest om, în afară de faptul că este un lider slab, este într-o poziție care pune în dificultate întregul stat român”, a susținut Georgescu.

Citește și: Eugen Tomac începe noi consultări pentru susţinerea în Parlament în vederea învestirii Guvernului

„Întoarcerea la democrație înseamnă turul doi înapoi”

În opinia fostului candidat la prezidențiale, întoarcerea la democrație înseamnă „turul doi înapoi”.

„Se pune problema viitorului națiunii române, pentru că se iau acțiuni nechibzuite și distructive, iar fiecare oră care trece și nu se acționează este o oră în plus în care acest personaj demontează cărămidă cu cărămidă fundația națiunii române. (...) Dacă nu acționați acum, va fi prea târziu de salvat ceva. Este o fereastră a oportunității de a intra pe firul democrației. Ridicați-vă, aveți atitudine, apărați țara, înainte ca ultima lumină a democrației să se stingă definitiv. Momentul este acum și nu există mâine. Întoarcerea la democrație înseamnă turul doi înapoi, înseamnă desecretizarea ședinței CSAT și a ședinței informale CCR dinaintea anulării alegerilor din 6 decembrie 2024”, a adăugat Călin Georgescu.

În dosarul pentru care s-a prezentat marți în instanță, Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de Parchetul General, pentru promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid, contra umanității și de crime de război, precum și de promovarea în public a ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

În rechizitoriu se arată că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, în repetate rânduri, Călin Georgescu a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepții și doctrine fasciste, legionare și xenofobe.

„În mod concret, s-a reținut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declarații ori postări în mediul online, consecvența sa ideologică prolegionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepție cu privire la încadrarea istorică a Mișcării Legionare într-o încercare de normalizare și revitalizare a legionarismului și a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmații cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moța”, au explicat procurorii.

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Editor : C.S.

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