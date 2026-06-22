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Video Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea

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Călin Georgescu
Călin Georgescu / Sursa foto: Inquam Photos / Ovidiu Dumitru Matiu
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Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, le cere parlamentarilor să nu voteze Guvernul Veștea, argumentând că fiecare vot dat Executivului „unui președinte ilegitim este un act de trădare a intereselor României”. 

Într-un mesaj postat duminică seară pe Facebook, Georgescu a mai afirmat că „Guvernul propus Bolojan 3” reprezintă „o capitulare trădătoare”.

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„Parlamentarii români trebuie să înțeleagă astăzi că fiecare vot dat Guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare a intereselor României”, a spus Georgescu cu o zi înainte ca Parlamentul să decidă calendarul învestiturii.

Potrivit acestuia, „Guvernul propus Bolojan 3 nu este o opțiune politică, este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare”.

Duminică seara, Adrian Veștea a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. 

După o amânare, conducerea Parlamentului a decis luni programul oficial al învestirii Guvernului Veștea. Audierile de miniștri vor începe de la ora 12, în timp ce votul din plen va avea loc începând cu ora 21.30. Pentru fiecare audiere în parte a fost alocată o oră și jumătate.

Social-democraţii au stabilit, duminică, în cadrul Consiliului Politic Naţional, să susțină Guvernul Veştea, solicitând ca o serie de măsuri să fie cuprinse în programul de guvernare.

Tot dinspre PSD vine informația potrivit căreia ar fi nevoie de 40 de voturi de la AUR în așa fel încât să treacă Guvernul Veștea.

Situația din interiorul AUR este împărțită, în ideea în care George Simion și-ar dori ca parlamentarii partidului să voteze pentru Guvernul Veștea, au mai spus surse social-democrate.

În paralel, Petrișor Peiu a subliniat într-o intervenție la Digi24 că parlamentarii partidului nu vor fi prezenți în sală la votul pentru Guvernul Veștea. „Nu votăm Guvernul”, a adăugat Peiu.

„Eu cred că sunt niște zvonuri aruncate pe piață pentru a întreține atmosfera”, a spus Petrișor Peiu.

„Nicuşor Dan şi PSD s-au pus în situaţia dificilă de a propune un Guvern care nu poate să treacă de votul Parlamentului. Singura ieşire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze învestirea Guvernului. Dar asta ar aduce prăbuşirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar autodistruge AUR pentru a salva PSD?”, a mai afirmat Peiu, luni, într-un mesaj pe Facebook.

Editor : C.L.B.

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