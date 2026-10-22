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Video Călin Georgescu, pus sub acuzare într-un al cincilea dosar și audiat în arest. Ce gest din 2025 a intrat în atenția anchetatorilor

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Călin și Cristela Georgescu
Călin și Cristela Georgescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Călin Georgescu a fost audiat în arest într-un nou dosar penal, potrivit unor surse Digi24. Anchetatorii îl vizează pentru un gest făcut în octombrie 2025, când, după ce a semnat controlul judiciar la poliție, ar fi folosit un salut cu simbolistică legionară. Este al cincilea dosar în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este pus sub acuzare.

Ancheta vizează un gest controversat pe care fostul candidat la alegerile prezidențiale l-ar fi făcut în octombrie 2025, după ce s-a prezentat la poliție pentru semnarea controlului judiciar.

Polițiștii au mers în arest pentru a-l audia, fără să îl transporte la sediul instituției. Potrivit surselor Digi24, audierea și punerea sub acuzare au legătură cu un gest făcut de Călin Georgescu în octombrie 2025.

La acea vreme, după ce a semnat controlul judiciar la o secție de poliție din București, Georgescu s-ar fi dus la o biserică din apropiere. La ieșire, ar fi făcut un salut cu simbolistică legionară, prin ducerea mâinii la inimă și ridicarea brațului drept.

Un gest similar ar fi fost făcut de fostul candidat și în alte împrejurări, inclusiv în februarie 2025, când a ieșit de la audierile de la Parchetul General.

Audierea are loc înaintea unui moment important pentru situația juridică a lui Călin Georgescu. Acesta urmează să fie dus la Curtea de Apel București, unde magistrații trebuie să decidă dacă va fi plasat în arest la domiciliu sau dacă va rămâne în arest preventiv.

Pe fond, Georgescu a obținut o măsură mai blândă, respectiv arestul la domiciliu. Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, acesta ar urma să stea într-o vilă din zona Stadionului Mogoșoaia, locuință despre care s-a relatat că ar fi fost aleasă pentru a evita interceptarea discuțiilor.

Între timp, fostul candidat a fost pus sub acuzare și într-un alt dosar, cu o zi înaintea noii audieri. Noul dosar ridică la cinci numărul dosarelor în care este pus sub acuzare, potrivit surselor citate.

Procurorii solicită menținerea măsurii arestului preventiv. 

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Editor : C.A.

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