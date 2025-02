Călin Georgescu reia declarațiile despre împărțirea Ucrainei. Îi numește pe politicienii care l-au criticat „analfabeți funcțional”

Călin Georgescu a declarat, duminică seara, despre afirmațiile făcute de acesta legate de o împărțire a Ucrainei, care au stârnit controverse, că se referea la o „ipoteză absolut teoretică”. Într-un interviu cu Ion Cristoiu de miercuri seară, Georgescu a declarat că „sută la sută se vor schimba frontiere” și că România ar putea revendica o parte din teritoriile ucrainene. Georgescu a spus, duminică, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV, că politicienii care l-au crititcat pentru declarațiile făcute de el sunt „superficiali și analfabeți funcțional”.

„În primul rând, aici vorbim de o clasă politică, dacă îmi permiteți, foarte ipocrită și cu dublă măsură față de interesul lor (...). Sunt siderat că sunt atât de superficiali și analfabeți funcțional, întrucât eu m-am referit la o chestie foarte simplă, de altfel. Este nevoie să învățăm din experiența noastră din istorie. Lumea este în schimbare”, a declarat Călin Georgescu în cadrul emisiunii de la Realitatea TV.

Fostul candidat la președinția României a adăugat: „Noi, la momentul respectiv, vorbesc de cel puțin Al Doilea Război Mondial, am făcut multe greșeli, nu am știut precis cum să ne orientăm. Și din România Mare a devenit România Mică. Asta este realitatea. (...). Pentru noi și cum am prezentat-o eu, într-o ipoteză teoretică absolut teoretică, nu e bine să ne prindă pe picior greșit nimic, pentru că sunt repere istorice peste care nu poți să treci. Este firesc așa ceva”.

Miercuri seară, în cadrul emisiunii lui Ion Cristoiu, Georgescu a declarat că „sută la sută se vor schimba frontiere” și că România ar putea revendica o parte din teritoriile ucrainene. Acesta a preluat retorica Moscovei și a făcut mai multe declarații controversate, spunțnd că „Ucraina este un stat inventat”, care „nu există” de fapt, și că ar trebui împărțit între alte țări europene, printre care și România.

Întrebat despre o posibilă redesenare a granițelor Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia, Georgescu a spus că „în proporție de sută la sută” acest lucru se va întâmpla. „Păi altfel n-au cum. Nu există, drumul e inevitabil”, a adăugat el.

Georgescu a vorbit și despre împărțirea teritoriilor ucrainene și a sugerat că România ar putea revendica unele dintre ele. „Se schimbă lumea. Se vor schimba frontiere. Mai mult de atât, dacă se schimbă frontiere, unde suntem noi? Avem Bucovina de Nord, interes. Avem Bugeacul, avem Maramureșul de Nord, corect? Din fosta Transcarpatia mai rămâne și pe la unguri, Lvovul care o să rămână la polonezi, și Malorusia”, a declarat el.

Joi, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Heorhii Tykhyi, a reacționat la „declarațiile provocatoare” ale lui Georgescu. Kievul l-a acuzat astfel pe Georgescu că „repetă propaganda rusă, ceea ce indică o dependență totală față de stăpânii săi de la Moscova”.

„Declarațiile politicianului român Călin Georgescu, care pun sub semnul întrebării integritatea teritorială a țării noastre, sunt o manifestare de profundă lipsă de respect față de Ucraina și poporul ucrainean. Considerăm categoric inacceptabile și condamnăm declarațiile sau acțiunile revizioniste care încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei, contravin normelor internaționale, Cartei ONU și valorilor democratice fundamentale”, a afirmat Heorhii Tykhyi, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Ambasadei Ucrainei în România.

