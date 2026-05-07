„Cam scumpă «jucăria», doamnă”. Oprea: România a primit mai puțini bani din PNRR din cauza unui comitet înființat de Oana Gheorghiu

Ștefan Radu Oprea, fost secretar general al Guvernului din partea PSD, a declarat joi că România a primit mai puțini bani în cadrul cererii de plată numărul 3 din PNRR, după ce Comisia Europeană a explicat, într-o scrisoare, motivele reducerii sumei. Social-democratul a susținut că înființarea unui comitet coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu ar fi dus la pierderi de fonduri europene.

„Să mai aprindem lumina! Comisia Europeană a motivat într-o scrisoare de ce a plătit mai puţini bani pentru jaloanele şi ţintele din cererea de plată 3. Ţineţi minte că jalonul referitor la AMEPIP avea două componente: numirea conducerii urmare procesulului de selecţie şi operaţionalizarea agenţiei, iar suma reţinută era de 330 milioane de euro. Pentru că am reuşit împreună cu colegii de la SGG să încheiem acest proces de selecţie şi să numim conducerea AMEPIP până pe 28 noiembrie 2025, data limită impusă de procedurile europene, am primit 132 milioane de euro”, a scris Ștefan Radu Oprea pe Facebook.

El a afirmat că, în ceea ce privește operaționalizarea AMEPIP, a identificat „o surpriză neplăcută”.

„Decizia cu numărul 572/2025 a Prim-ministrului a stabilit rolul şi responsabilităţile Comitetului interministerial care sprijină implementarea reformei ÎS. Conform deciziei, Comitetul acţionează ca o structură de coordonare a politicilor publice privind ÎS şi este mandatat să coordoneze şi să armonizeze politicile autorităţilor publice privind ÎS, să propună abordarea strategică a Guvernului cu privire la rolul statului ca acţionar şi principiile de gestionarea a portofoliului de ÎS şi să promoveze standardele de guvernanţă corporativă ale OCDE. Înfiinţarea acestei structuri paralele de guvernanţă corporativă diluează funcţiile principale ale AMEPIP prin consolidarea coordonării strategice şi orientării politice la nivelul comitetului interministerial, limitând totodată rolul AMEPIP la supravegherea tehnică”, a completat Oprea.

„Deci înfiinţarea comitetului doamnei Oana Gheorghiu ne-a făcut să pierdem bani din PNRR! Cam scumpă „jucăria” doamnă, pierderea totală pe acest jalon a fost de aproape 200 milioane de euro”, a comentat social-democratul.

Ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru,a anunţat că România pierde 458,7 milioane de euro din cauza unor reforme întârziate, incomplete sau implementate defectuos în anii trecuţi, suma fiind aferentă cererii de plată numărul 3 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Potrivit acestuia, din aceeaşi cerere, România a reuşit să recupereze 350,7 milioane de euro, bani care iniţial fuseseră suspendaţi.

