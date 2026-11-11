Camera Deputaților a aprobat înființarea Comisiei de anchetă pentru zborurile Mykonos-Nordis cerută de USR și PNL

Camera Deputaților a aprobat, miercuri, proiectul de hotărâre pentru înființarea unei comisii e anchetă care să clarifice împrejurările în care au fost organizate deplasările private către Mykonos și Nisa, inclusiv zborurile Nordis. Propunerea constituirii acesteia a fost făcută de USR și PNL, iar comisia va trebui să stabilească cine a participat la aceste deplasări, cine le-a finanțat și ce interese economice au avut organizatorii și participanții.

Proiectul a fost adoptat cu 216 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” și nouă abțineri.

Inițiatorii susțin că ancheta trebuie să clarifice inclusiv eventualele legături dintre politicieni, judecători și oameni de afaceri.

„Românii au dreptul să știe cine s-a plimbat cu avioane private alături de politicieni PSD, judecători CCR și oameni de afaceri condamnați penal, cine a plătit aceste deplasări și, mai ales, ce s-a oferit sau promis în schimb”, a declarat Diana Stoica, lidera deputaților USR și vicepreședintă a partidului, potrivit unui comunicat de presă al partidului.

Aceasta a susținut că persoanele care ocupă funcții importante în stat trebuie să dea explicații privind eventualele beneficii primite.

„Nu putem accepta ca oameni care ocupă funcții importante în stat să beneficieze de vacanțe și deplasări de lux, iar apoi să pretindă că nu au nimic de explicat”, a mai spus Diana Stoica.

Ce va verifica mai exact comisia de anchetă

Printre obiectivele comisiei se numără stabilirea circumstanțelor în care au fost organizate și desfășurate deplasările private către Mykonos și Nisa, identificarea participanților și a calității în care aceștia au luat parte la călătorii.

De asemenea, parlamentarii vor trebui să afle cine a organizat deplasările, cine a făcut invitațiile și care au fost criteriile de selecție a participanților.

Un alt obiectiv este clarificarea costurilor pentru transport, cazare, mese, transferuri și alte activități, precum și identificarea persoanelor care au suportat cheltuielile.

Comisia va analiza și eventualele interese economice ale organizatorilor, finanțatorilor și participanților.

Comisia va avea 25 de membri

Potrivit proiectului de hotărâre, comisia parlamentară va fi formată din 25 de deputați, desemnați în funcție de configurația politică a Camerei Deputaților. Ședințele ar urma să fie publice, iar concluziile anchetei vor fi comunicate public.

USR susține că demersurile pentru înființarea comisiei au început în urmă cu mai bine de o lună și acuză PSD că a încercat să blocheze inițiativa în Biroul Permanent al Camerei Deputaților.

Ulterior, potrivit USR, PSD, cu sprijinul AUR, ar fi încercat să extindă obiectivele comisiei cu subiecte fără legătură cu zborurile private.

Reprezentanții USR au anunțat că vor folosi instrumentele parlamentare pentru ca ancheta să nu fie deturnată de la scopul inițial.

Scandalul zborurilor private Mykonos-Nordis

Scandalul are la bază două serii de deplasări cu avioane private, în care au fost implicați politicieni, magistrați și oameni de afaceri.

În primul caz, în 2022, Marcel Ciolacu, pe atunci lider PSD, a călătorit cu avioane private închiriate de compania Nordis, alături de Sorin Grindeanu, Alfred Simonis, Laura Vicol și soțul acesteia Vladimir Ciorbă, acționar majoritar al Nordis. Potrivit datelor care au la bază documentele de zbor, două deplasări la Madrid și Nisa au costat aproape 80.000 de euro.

Subiectul a revenit în atenție în septembrie 2026, după dezvăluirile privind alte două zboruri private, operate de compania Toyo Aviation, către Nisa și Mykonos, în iulie 2026. Printre pasageri s-au numărat judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul premier Victor Ponta, fostul ministru al Muncii Florin Manole, dar și oameni de afaceri, inclusiv Gruia Stoica, condamnat definitiv pentru trafic de influență.

Camera de Comerț și Industrie a României a susținut că a organizat și plătit deplasarea la Mykonos din fonduri proprii, cu scopul declarat de a atrage investiții străine. Florin Manole a afirmat că a participat la discuții despre piața muncii, iar Cristian Deliorga a descris călătoria drept un „eveniment privat”.

În urma dezvăluirilor, Inspecția Judiciară a început verificări privind participarea judecătorului Cristian Deliorga la zborul spre Mykonos. Ulterior, USR și PNL au cerut înființarea unei comisii parlamentare care să verifice cine a organizat și finanțat deplasările și dacă au existat interese sau obligații în relația dintre participanți.

Editor : Ana Petrescu